【俄烏戰爭】澤連斯基冀集中資源先獲勝 美證烏用集束彈（持續更新）

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德警包圍森林搜尋失蹤母獅 出動直升機及裝甲車
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續513日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，希望限制政府其他開支，集中資源在取得對抗俄羅斯入侵勝利。美國官員證實，烏克蘭已經開始使用集束彈。
俄軍最新攻勢（7月20日）
【本港時間7月21日】
【10:47】美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）周四（20日）表示，烏軍已開始使用集束彈，並據報成效不錯。【下一頁】
【07:54】澤連斯基會面總理什米哈爾（Denys Shmyhal）時表示，戰爭時期需要任何投入資源在國防事務上，其他領域如文化等可以另尋資金渠道。他亦透露曾向地方政府呼籲，需要讓民眾感到公帑合理及公平運用，應該以獲得勝利為先。
【本港時間7月20日】
【10:50】普里戈任在新發布影片中繼續狠批俄軍高層，直指現時發生在烏克蘭前線的事是恥辱，幸好瓦格納不用參與。【下一頁】
【09:02】俄羅斯中止參與烏克蘭糧食黑海出口協議後，國防部表明，將視任何前往烏克蘭港口的黑海地區船隻為箕烏克蘭衝突一部分，暗示俄方有權對船隻開火。
【本港時間7月19日】
【21:03】據報俄羅斯控制的克里米亞一個軍事基地發生多次爆炸，更有巨大火球衝向高空，導致逾2000人疏散，附近一條高速公路關閉。英國廣播公司（BBC）報道，當地彈藥庫發生火災，引發長達數小時的爆炸。
【11:03】俄羅斯宣布中止參與黑海糧食出口協議後，連續兩晚轟炸糧食出口協議中的南部港口城市敖德薩（Odesa），烏東全境都處於空襲警報之下。【下一頁】
【09:50】俄羅斯國會延長男性入伍最高年齡最少5年，而最高級別軍官年齡上限達70歲。
【本港時間7月18日】
【10:50】烏軍東部軍區發言人Serhiy Cherevatyi則指出，俄軍在烏國東北部集結超過10萬人，出動逾900架坦克及多管火箭系統（MLRS）。【下一頁】
【05:29】澤連斯基表明，即將俄羅斯退出糧食出口協議，各方亦應繼續履行，指亞洲及非洲有權利享受糧食穩定。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀