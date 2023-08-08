【俄烏戰爭】波蘭邊境再增兵防白俄 烏捕圖刺澤連斯基女子（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續531日，俄羅斯被指周一（7日）襲擊烏克蘭東部地區一間酒店，造成最少8人死亡，酒店據報為著名的記者下榻地點。烏克蘭政府聲稱，成功粉碎刺殺總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的計劃，並拘捕一名女子。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月8日）

【本港時間8月8日】

【18:00】波蘭邊境防衛隊日前已要求政府向接壤白俄羅斯地區再增兵1,000人，當地媒體指華沙政府已同意，惟未透露確實人數。

【10:47】烏克蘭國家安全局（SBU）指出，女子意圖在澤連斯基訪問南部尼古拉耶夫地區（Mykolaiv）時行刺，曾收集大量相關資訊。同時，SBU亦指控女子涉嫌幫助俄羅斯在南部進攻。【下一頁】

【07:55】兩枚俄軍導彈被指擊中烏克蘭東部城市Pokrovsk，導致最少8死31傷。多名外國記者透露，一間眾多記者下榻的酒店及一間記者經常聚集的餐廳亦被擊中。

【本港時間8月7日】

【10:35】烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）會後表示，各方就應如何建立合理及可持久和平作出有成果商討。歐盟消息人士另外聲稱，中國代表積極參與峰會，對舉行第3次會談保持正面。【下一頁】

【05:07】澤連斯基周日指美國及德國提供的先進愛國者（Patriot）及IRIS-T防空系統已證明高效，並取得重要成果。澤連斯基指烏軍過去一周順利阻擋部分俄軍攻勢，擊落65枚導彈及178架攻擊無人機等武器。

【本港時間8月6日】

【15:14】澤連斯基上周六（5日）表示，明白與會各國有分歧，但希望部分符合國際法規範的國際秩序可以恢復。歐盟有官員透露，峰會相信不會有聯合聲明，但估計會提議下次再次舉辦峰會，繼續商討如全球糧食安全﹑核安全及釋放囚犯等議題。

【06:11】烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）的一間輸血中心據報被俄軍襲擊，導致人員傷亡。澤連斯基狠批，俄軍攻擊輸血中心是戰爭罪行。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲