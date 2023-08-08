【俄烏戰爭】波蘭邊境再增兵防白俄 烏捕圖刺澤連斯基女子（持續更新）

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續531日，俄羅斯被指周一（7日）襲擊烏克蘭東部地區一間酒店，造成最少8人死亡，酒店據報為著名的記者下榻地點。烏克蘭政府聲稱，成功粉碎刺殺總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的計劃，並拘捕一名女子。
俄軍最新攻勢（8月8日）
【本港時間8月8日】
【18:00】波蘭邊境防衛隊日前已要求政府向接壤白俄羅斯地區再增兵1,000人，當地媒體指華沙政府已同意，惟未透露確實人數。
【10:47】烏克蘭國家安全局（SBU）指出，女子意圖在澤連斯基訪問南部尼古拉耶夫地區（Mykolaiv）時行刺，曾收集大量相關資訊。同時，SBU亦指控女子涉嫌幫助俄羅斯在南部進攻。【下一頁】
【07:55】兩枚俄軍導彈被指擊中烏克蘭東部城市Pokrovsk，導致最少8死31傷。多名外國記者透露，一間眾多記者下榻的酒店及一間記者經常聚集的餐廳亦被擊中。
【本港時間8月7日】
【10:35】烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）會後表示，各方就應如何建立合理及可持久和平作出有成果商討。歐盟消息人士另外聲稱，中國代表積極參與峰會，對舉行第3次會談保持正面。【下一頁】
【05:07】澤連斯基周日指美國及德國提供的先進愛國者（Patriot）及IRIS-T防空系統已證明高效，並取得重要成果。澤連斯基指烏軍過去一周順利阻擋部分俄軍攻勢，擊落65枚導彈及178架攻擊無人機等武器。
【本港時間8月6日】
【15:14】澤連斯基上周六（5日）表示，明白與會各國有分歧，但希望部分符合國際法規範的國際秩序可以恢復。歐盟有官員透露，峰會相信不會有聯合聲明，但估計會提議下次再次舉辦峰會，繼續商討如全球糧食安全﹑核安全及釋放囚犯等議題。
【06:11】烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）的一間輸血中心據報被俄軍襲擊，導致人員傷亡。澤連斯基狠批，俄軍攻擊輸血中心是戰爭罪行。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲