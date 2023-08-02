  • 31°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】波蘭控白俄侵犯領空 俄軍被指虐待及性侵囚犯（持續更新）

環球政治 11:39 2023/08/02

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續525日，波蘭指控白俄羅斯侵犯領空，立即向東部增兵防範。最新調查指控俄羅斯軍隊，在佔領的烏克蘭東部地區涉嫌大規模虐待及性暴力對待囚犯。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月1日）

【本港時間8月2日】

【10:28】波蘭指白俄軍事直昇機闖入領空，國防部下令向東部增兵，並已通報北約（NATO）及傳召白俄駐當地代辦。白俄否認入侵波蘭領空，反指波蘭藉口加強軍事部署。

【08:25】國際人權律師樓Global Rights Compliance組成的The Mobile Justice Team發表調查報告，指控俄軍在佔領烏克蘭赫爾松地區（Kherson）時，扣押中心曾多次鰥生性暴力及虐待行為。

【本港時間8月1日】

【10:40】美國消息透露美國將由國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）參加和平峰會，主力商討探討和談原則及如何維持烏克蘭長期和平狀態。【下一頁】

【00:44】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周一（7月31日）與克羅地亞會談後表示，雙方同意烏克蘭糧食可經多瑙河及亞得里亞海（Adriatic Sea）的港口出口。

【本港時間7月31日】

【11:04】俄羅斯首都莫斯科周日（30日）遭無人機襲擊，俄國防部指控為烏方所為。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy） 表示，戰爭逐漸回到俄羅斯領土，形容此為絕對公平的過程。【下一頁】

【01:09】烏克蘭總統辦公室證實，烏克蘭正準備參加預計8月初在沙特阿拉伯舉行的和平峰會，指和平條約必須包括烏克蘭制定的和平方案內10個基本要點。

【本港時間7月30日】

【15:04】俄羅斯首都莫斯科周日（30日）遭受3架無人機襲擊，造成兩座建築物受損，該市的伏努科沃機場也要短暫關閉。俄方指控烏克蘭派無人機襲擊莫斯科，烏方並未承認責任。【下一頁】

【08:27】烏克蘭國防部軍事情報領袖布達諾夫（Kyrylo Budanov）指，烏軍很快會進入克里米亞。

【02:35】美媒《華爾街日報》報道，沙特阿拉伯將於8月5日至6日在吉達舉行會議商討烏克蘭問題，邀請烏克蘭、英國、美國、印度和巴西等多達30國參加，但不會邀請俄羅斯。烏克蘭和西方國家官員希望，今次會談將俄羅斯排除在外，希望能獲得國際社會支持有利於烏克蘭的和平條款。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 軍事 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 美國

下一篇文章

加拿大要求每枝煙加印警告字句 為全球首國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】波蘭控白俄侵犯領空 俄軍被指虐待及性侵囚犯（持續更新）
【俄烏戰爭】波蘭控白俄侵犯領空 俄軍被指虐待及性侵囚犯（持續更新）
澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國
澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國
馬斯克發光「X」標誌接大量投訴 已遭勒令拆除
馬斯克發光「X」標誌接大量投訴 已遭勒令拆除
澳洲更新工作假期計劃 擴至BNO持有人 放寬年齡限制
澳洲更新工作假期計劃 擴至BNO持有人 放寬年齡限制
【女子世界盃2023】美國女足續拒唱國歌 驚險入淘汰賽再被批
【女子世界盃2023】美國女足續拒唱國歌 驚險入淘汰賽再被批
日本記名式「西瓜卡」停售 旅客版實體卡限購
日本記名式「西瓜卡」停售 旅客版實體卡限購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款