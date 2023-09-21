【俄烏戰爭】波蘭不再向烏供武 烏倡奪俄安理會否決權（持續更新）

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烏倡褫奪俄聯合國安理會否決權 拉夫羅夫：權利絕對合法
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續575日，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）宣布，不再向烏克蘭提供武器。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於聯合國安理會發言，敦促聯合國褫奪俄羅斯於安理會的否決權。
俄軍最新攻勢（9月18日）
【本港時間9月21日】
【12:24】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於聯合國安理會發言，敦促聯合國褫奪俄於安理會的否決權。俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）反駁烏方，指俄方的否決權為絕對合法的工具。【下一頁】
【11:09】波蘭為保障本地農民利益繼續禁止烏克蘭穀物進口，與烏克蘭的爭端升級。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）宣布，不再向烏克蘭提供武器。【下一頁】
【本港時間9月20日】
【11:07】第78屆聯合國大會於美國紐約舉行，美國總統拜登（Joe Biden）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周二（19日）於會上發表演説，敦促聯合國成員國抵制俄羅斯的侵略行動。【下一頁】
【01:33】俄軍炮擊烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），造成一名警察死亡及兩名平民受傷。
【本港時間9月19日】
【20:08】阿塞拜疆周二（19日）表示，正在有主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，納卡地區）展開反恐行動。
亞美尼亞指控阿塞拜疆，對納卡地區發動大規模侵略，企圖進行種族清洗，有可能導致全面開戰，呼籲俄羅斯駐納卡維和部隊介入。
【11:02】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）已抵達美國紐約，準備出席於當地舉行的聯合國大會。
【07:17】烏克蘭政府解僱6名國防部副部長，包括經常發布有關俄烏戰爭最新消息的馬利亞（Hanna Maliar），但沒有提及解僱6人的理由。
【本港時間9月18日】
【13:58】俄羅斯表示，俄軍在克里米亞部分地區、莫斯科外圍和兩個邊境地區擊退了烏克蘭無人機。
【11:07】烏軍宣布重奪位於巴赫穆特（ Bakhmut）附近一處有戰略意義的重要村莊Klishchiivka，是烏克蘭過去三天內第二次取得重大進展。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲