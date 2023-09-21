  • 33°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】波蘭不再向烏供武 烏倡奪俄安理會否決權（持續更新）

環球政治 12:24 2023/09/21

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續575日，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）宣布，不再向烏克蘭提供武器。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於聯合國安理會發言，敦促聯合國褫奪俄羅斯於安理會的否決權。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 2023年被指已有多達28萬人參軍
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月18日）

【本港時間9月21日】

【12:24】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於聯合國安理會發言，敦促聯合國褫奪俄於安理會的否決權。俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）反駁烏方，指俄方的否決權為絕對合法的工具。【下一頁】

【11:09】波蘭為保障本地農民利益繼續禁止烏克蘭穀物進口，與烏克蘭的爭端升級。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）宣布，不再向烏克蘭提供武器。【下一頁】

【本港時間9月20日】

【11:07】第78屆聯合國大會於美國紐約舉行，美國總統拜登（Joe Biden）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周二（19日）於會上發表演説，敦促聯合國成員國抵制俄羅斯的侵略行動。【下一頁】

【01:33】俄軍炮擊烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），造成一名警察死亡及兩名平民受傷。

【本港時間9月19日】

【20:08】阿塞拜疆周二（19日）表示，正在有主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，納卡地區）展開反恐行動。

亞美尼亞指控阿塞拜疆，對納卡地區發動大規模侵略，企圖進行種族清洗，有可能導致全面開戰，呼籲俄羅斯駐納卡維和部隊介入。

【11:02】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）已抵達美國紐約，準備出席於當地舉行的聯合國大會。

【07:17】烏克蘭政府解僱6名國防部副部長，包括經常發布有關俄烏戰爭最新消息的馬利亞（Hanna Maliar），但沒有提及解僱6人的理由。

【本港時間9月18日】

【13:58】俄羅斯表示，俄軍在克里米亞部分地區、莫斯科外圍和兩個邊境地區擊退了烏克蘭無人機。

【11:07】烏軍宣布重奪位於巴赫穆特（ Bakhmut）附近一處有戰略意義的重要村莊Klishchiivka，是烏克蘭過去三天內第二次取得重大進展。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 軍事 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 美國

上一篇文章

烏倡褫奪俄聯合國安理會否決權 拉夫羅夫：權利絕對合法

下一篇文章

【俄烏戰爭】波蘭稱不再向烏供武 疑因穀物進口爭端升級
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國費城罪案頻生 扒房聘持步槍警衛護食客（有片）
美國費城罪案頻生 扒房聘持步槍警衛護食客（有片）
碧咸26年前與維多利亞地下情 母曾憂「萬人迷」失去一切
碧咸26年前與維多利亞地下情 母曾憂「萬人迷」失去一切
福特成功阻加拿大工人罷工 與工會達成臨時協議
福特成功阻加拿大工人罷工 與工會達成臨時協議
英國8月通脹率回落至6.7% 受惠食品價格放緩
英國8月通脹率回落至6.7% 受惠食品價格放緩
女遊客餐廳點1700蚊意粉 不忍煮熟龍蝦親手放生（有片）
女遊客餐廳點1700蚊意粉 不忍煮熟龍蝦親手放生（有片）
日客新加坡餐廳點帝王蟹 不滿170蚊變5400蚊嬲到報警
日客新加坡餐廳點帝王蟹 不滿170蚊變5400蚊嬲到報警
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款