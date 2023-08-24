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【俄烏戰爭】普里戈任遇難死亡 澤連斯基誓重掌克里米亞（持續更新）

環球政治 11:16 2023/08/24

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續547日，俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）有傳於周三（23日）遭遇墜機事件，俄國官方已確認其死訊。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）重申，誓把俄國趕出克里米亞半島。。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月23日）

【本港時間8月24日】

【10:44】普里戈任被指在飛返聖彼得堡時，乘坐的私人飛機在莫斯科附近墜毀。俄羅斯航空局指機上連同普里戈任共載有10人，無人生還。【下一頁】

【02:29】澤連斯基周三表示，終將克里米亞由俄羅斯控制中解放，當地勢會重新回歸烏克蘭控制。他指烏軍反攻正取得進展，惟未有進攻克里米亞時間表。

【本港時間8月23日】

【11:09】俄國官媒RIA報稱，莫斯科周三凌晨約3時傳出爆炸巨響，中心區域附近的建築冒出煙霧。莫斯科索比亞寧（Sergey Sobyanin）指有無人機在一個大樓建築地盤墜毀，俄軍另在以西區域擊落另外兩架無人機。

【06:07】烏克蘭副防長馬利亞（Hanna Maliar）表示，烏軍向東南部戰略要地Robotyne推進，目前已進入城內及疏散平民，但遭受俄軍炮火攻擊。馬利亞相信，今次或是烏軍反攻潛在重要進展。

【本港時間8月22日】

【06:43】澤連斯基向丹麥首都哥本哈根的群眾表示，獲得丹麥及荷蘭的F-16戰機援助使他有信心，俄羅斯將會成為最終輸家。俄羅斯駐丹麥大使Vladimir Barbin重申，丹麥援助烏克蘭F-16戰爭將加劇衝突。

【01:52】澤連斯基同日訪問希臘時，與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）舉行記者會時宣布，希臘將參與訓練烏克蘭機師計劃，惟未提供更多詳情。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

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