【俄烏戰爭】普里戈任斷指助認屍遇難死亡 烏攻克里米亞（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續547日，俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的屍體被指已送往停屍間，斷指被認為是其已死亡的證據。烏克蘭在周四（24日）紀念從前蘇聯獨立，向克里米亞發動攻擊。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月24日）

【本港時間8月25日】

【10:50】俄國有媒體報稱，普里戈任左手無名指曾受傷斷裂，周三（23日）空難死者屍體中，正好有1人符合此特徵，確認普里戈任已死亡。【下一頁】

【02:26】烏克蘭媒體指克里米亞在周四早晨曾傳出爆炸及駁火聲，烏軍情報指部隊循水路登陸，並與俄軍交火，造成敵方人員受傷及武器裝備損毀，而且再次在克里米亞豎起烏克蘭國旗。

【本港時間8月24日】

【10:44】普里戈任被指在飛返聖彼得堡時，乘坐的私人飛機在莫斯科附近墜毀。俄羅斯航空局指機上連同普里戈任共載有10人，無人生還。【下一頁】

【02:29】澤連斯基周三表示，終將克里米亞由俄羅斯控制中解放，當地勢會重新回歸烏克蘭控制。他指烏軍反攻正取得進展，惟未有進攻克里米亞時間表。

【本港時間8月23日】

【11:09】俄國官媒RIA報稱，莫斯科周三凌晨約3時傳出爆炸巨響，中心區域附近的建築冒出煙霧。莫斯科索比亞寧（Sergey Sobyanin）指有無人機在一個大樓建築地盤墜毀，俄軍另在以西區域擊落另外兩架無人機。

【06:07】烏克蘭副防長馬利亞（Hanna Maliar）表示，烏軍向東南部戰略要地Robotyne推進，目前已進入城內及疏散平民，但遭受俄軍炮火攻擊。馬利亞相信，今次或是烏軍反攻潛在重要進展。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲