  • 31°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 18:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】普里戈任傳返俄 俄轟利沃夫房屋釀4死（持續更新）

環球政治 17:05 2023/07/06

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續498日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指希望烏軍及早發起反攻，指延後只會對烏軍愈來愈不利。國際原子能機構（IAEA）表示，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電站暫未有爆炸跡象。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月5日）

【本港時間7月6日】

【16:53】白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）透露，俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）已不在白俄境內，指對方返回俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）。

【14:13】俄軍一枚導彈被指周四（6日）襲擊烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），一幢住宅大樓被擊中，導致最少4人死亡。

【10:34】澤連斯基受訪時指出，盟友軍援一直未有及時抵達，烏軍空有反攻之心卻無法行動。他指延後反攻讓俄國有更多時間部署，使烏軍反攻最終變得緩慢。【下一頁】

【04:12】IAEA指駐札波羅熱核電站的專家近日正巡查站內設備，並有定期走遍核電站，表明當地未有發現任何地雷或爆炸物。

【本港時間7月5日】

【15:03】俄烏雙方互相指控對方密謀炸毀扎波羅熱核電廠。【下一頁】

【12:54】烏克蘭政府指烏軍最近幾日的反攻特別有成效，烏軍在前線頓涅茨克（Donetsk）由俄控制的馬克耶夫卡（Makiivka）摧毀了俄羅斯編隊。

【04:50】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指在僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）叛變後，俄羅斯仍展現前所未有的團結。普京更指，儘管西方對俄實施嚴厲制裁，俄羅斯仍繼續繁榮發展。

【本港時間7月4日】

【16:12】俄羅斯外交部聲稱，首都莫斯科的民用建築遭到烏克蘭無人機攻擊。發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指出，遇襲目標包括機場，空軍成功攔截5架烏軍無人機。

【11:15】俄國媒體報稱，紹伊古在與軍方高層視像通話時提及，上月底曾發生有人試圖叛變，但忠誠及服從軍紀的俄軍成功阻擋敵人陰謀。

【07:22】澤連斯基接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時直言，普京回應瓦格納叛變的行動十分軟弱，指對方的權力正在瓦解。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 軍事 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 美國

上一篇文章

Google控印度反壟斷機構不公 迫改商業模式保障亞馬遜

下一篇文章

特朗普被連番起訴無阻吸金 次季捐款近翻倍逾2.7億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

俄女童無緣見落區視察普京痛哭 獲總統陪遊克里姆林宮
俄女童無緣見落區視察普京痛哭 獲總統陪遊克里姆林宮
美Airbnb全屋貼滿警告標語 網民戲稱如入住博物館
美Airbnb全屋貼滿警告標語 網民戲稱如入住博物館
【俄烏戰爭】普里戈任傳返俄 俄轟利沃夫房屋釀4死（持續更新）
【俄烏戰爭】普里戈任傳返俄 俄轟利沃夫房屋釀4死（持續更新）
美國左翼KOL被質疑非真人 Twitter獲逾13萬人追蹤
美國左翼KOL被質疑非真人 Twitter獲逾13萬人追蹤
荷蘭明年起 禁學生上課用智能電話等電子設備
荷蘭明年起 禁學生上課用智能電話等電子設備
本周兩日連破全球史上最熱記錄 專家：如判人類和生態死刑
本周兩日連破全球史上最熱記錄 專家：如判人類和生態死刑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款