【俄烏戰爭】普京預計長期戰爭 烏年底首有F-16機師（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續567日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，已經準備接受俄烏衝突變成長期戰爭，表明將繼續視美國為敵人。美軍官員透露，烏克蘭的首位F-16戰機檮師最快年底前完成訓練。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月11日）

【本港時間9月13日】

【10:49】普京出席經濟論壇時暗示，預計俄烏衝突成為長年戰事，指烏克蘭會利用和談嘗試重新武裝。同時，普京稱明年美國總統大選結果如何，亦不會改變俄方視美國為敵人。



【07:25】美軍空軍國民警衞隊（Air National Guard）軍官表示，烏軍機師預計10月抵達美國亞利桑那州接受F-16戰機訓練，相信最快年底前會有首位烏軍F-16機師。

【本港時間9月12日】

【10:46】北韓官媒朝中社發出照片，顯示金正恩在周日乘坐專列火車前往俄羅斯。據悉隨行官員包括多位軍政高層，而且多與武器出售﹑轉讓軍事衛星和核動力潛艇技術有關的高官，相信金正恩訪俄行程會以此為主。【下一頁】

【05:52】美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指出，國務院及國防部首次建議，向烏克蘭援助長程導彈系統「陸軍戰術彈道導彈」（ATACMS）。據悉援助長程導彈已商討數周，成事機會愈發濃厚，但消息人士強調未有最終決定。

【本港時間9月11日】

【10:48】美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，烏克蘭天氣漸冷使烏軍推進更困難，估計能夠維持現時攻勢的日子介乎30日至45日。【下一頁】

【08:19】布達諾夫出席在基輔舉行的雅爾塔歐洲戰略會議時指出，烏軍在戰術創意及靈活度領先，反觀俄軍戰術落伍，惟俄軍亦正在適應及改善，只是仍然失敗。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲