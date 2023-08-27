【俄烏戰爭】普京下令瓦格納必宣誓效忠 烏3空軍機師身亡（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續549日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署法令，下令瓦格納等私營兵團必須宣誓效忠俄羅斯。另外，烏克蘭兩架戰機於空中相撞，導致3名烏克蘭空軍機師身亡。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月24日）

【本港時間8月27日】

【16:19】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署法令，下令瓦格納等私營兵團必須宣誓效忠俄羅斯，法令適用於在烏克蘭參與軍事活動、協助軍隊和在國土防禦部隊服役的所有人。【下一頁】

【11:13】烏克蘭兩架戰機於空中相撞，導致3名烏克蘭空軍機師身亡。

【本港時間8月26日】

【13:25】克里姆林宮證實，普京不會出席下月於印度舉行的20國集團（G20）峰會。

【12:30】俄羅斯傳媒指，可能有人一早在普里戈任的飛機上放置炸彈，而普里戈任的私人機師為主要嫌疑人，他無按計劃上機，反而乘搭另一飛機前往堪察加半島，現時下落不明。有報道引述美國的初步情報分析指，涉事私人飛機在內部爆炸後墜毀。

【10:45】克里姆林宮否認，總統普京與墜機事件有關，指有關講法絕對是謊言。調查人員指，已發現普里戈任私人飛機的飛行紀錄儀及10具遺體，將會分析遺傳基因確定身份，調查墜機原因。

【本港時間8月25日】

【10:50】俄國有媒體報稱，普里戈任左手無名指曾受傷斷裂，周三（23日）空難死者屍體中，正好有1人符合此特徵，確認普里戈任已死亡。【下一頁】

【02:26】烏克蘭媒體指克里米亞在周四早晨曾傳出爆炸及駁火聲，烏軍情報指部隊循水路登陸，並與俄軍交火，造成敵方人員受傷及武器裝備損毀，而且再次在克里米亞豎起烏克蘭國旗。

【本港時間8月24日】

【10:44】普里戈任被指在飛返聖彼得堡時，乘坐的私人飛機在莫斯科附近墜毀。俄羅斯航空局指機上連同普里戈任共載有10人，無人生還。【下一頁】

【02:29】澤連斯基周三表示，終將克里米亞由俄羅斯控制中解放，當地勢會重新回歸烏克蘭控制。他指烏軍反攻正取得進展，惟未有進攻克里米亞時間表。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲