【俄烏戰爭】普京下令瓦格納必宣誓效忠 烏3空軍機師身亡（持續更新）

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【俄烏戰爭】普京下令 瓦格納必須宣誓效忠俄羅斯
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續549日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署法令，下令瓦格納等私營兵團必須宣誓效忠俄羅斯。另外，烏克蘭兩架戰機於空中相撞，導致3名烏克蘭空軍機師身亡。
俄軍最新攻勢（8月24日）
【本港時間8月27日】
【16:19】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署法令，下令瓦格納等私營兵團必須宣誓效忠俄羅斯，法令適用於在烏克蘭參與軍事活動、協助軍隊和在國土防禦部隊服役的所有人。【下一頁】
【11:13】烏克蘭兩架戰機於空中相撞，導致3名烏克蘭空軍機師身亡。
【本港時間8月26日】
【13:25】克里姆林宮證實，普京不會出席下月於印度舉行的20國集團（G20）峰會。
【12:30】俄羅斯傳媒指，可能有人一早在普里戈任的飛機上放置炸彈，而普里戈任的私人機師為主要嫌疑人，他無按計劃上機，反而乘搭另一飛機前往堪察加半島，現時下落不明。有報道引述美國的初步情報分析指，涉事私人飛機在內部爆炸後墜毀。
【10:45】克里姆林宮否認，總統普京與墜機事件有關，指有關講法絕對是謊言。調查人員指，已發現普里戈任私人飛機的飛行紀錄儀及10具遺體，將會分析遺傳基因確定身份，調查墜機原因。
【本港時間8月25日】
【10:50】俄國有媒體報稱，普里戈任左手無名指曾受傷斷裂，周三（23日）空難死者屍體中，正好有1人符合此特徵，確認普里戈任已死亡。【下一頁】
【02:26】烏克蘭媒體指克里米亞在周四早晨曾傳出爆炸及駁火聲，烏軍情報指部隊循水路登陸，並與俄軍交火，造成敵方人員受傷及武器裝備損毀，而且再次在克里米亞豎起烏克蘭國旗。
【本港時間8月24日】
【10:44】普里戈任被指在飛返聖彼得堡時，乘坐的私人飛機在莫斯科附近墜毀。俄羅斯航空局指機上連同普里戈任共載有10人，無人生還。【下一頁】
【02:29】澤連斯基周三表示，終將克里米亞由俄羅斯控制中解放，當地勢會重新回歸烏克蘭控制。他指烏軍反攻正取得進展，惟未有進攻克里米亞時間表。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲