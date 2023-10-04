【俄烏戰爭】數十架無人機襲俄3地 烏克蘭2030年或入歐盟（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續588日，俄羅斯3個地區遭烏克蘭數十架無人機襲擊，俄方稱已擊落31架。另外，歐盟預計烏克蘭有望於2030年成為歐盟正式成員國。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄烏戰爭最新攻勢（9月29日）

【本港時間10月4日】

【14:12】俄羅斯3個地區遭烏克蘭多架無人機襲擊，俄方形容為恐怖襲擊並稱已全數擊落。

【02:59】歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，如果歐盟與烏克蘭雙方均準備充足，烏克蘭有望於2030年成為歐盟正式成員國。

【本港時間10月3日】

【11:12】俄國財政部2024年預算草案披露，國防開支將佔近3分1，達10.78萬億盧布（約8,528.9億港元）。

【00:17】澤連斯基直指烏克蘭將聯手自由世界，將有力在今次衝突獲得勝利，直接與歐盟合作將加深勝利的機會。他亦重申，有必要加強烏克蘭的防守支援，協助保護更多民眾性命。【下一頁】

【本港時間10月2日】

【10:38】拜登重申美國會維持向烏克蘭提供援助，國會應該盡快審批支援烏克蘭的預算。日前通過臨時預算案中，並未包括援助烏克蘭的內容。

【01:17】斯托爾滕貝格堅稱，相信波蘭及斯洛伐克仍然支持烏克蘭，希望烏國與波蘭解決分歧，不影響後者的軍事援助。

【本港時間10月1日】

【11:14】斯洛伐克上周六（9月30日）大選據報已有多達90％選區開票完成，暫時前總理Robert Fico為代表的左翼領先，大有機會重新執政。Fico早前已表明，要求停止軍授烏克蘭，尋求促成俄烏和京。

【10:47】夏博思受訪時透露上周五（9月29日）與英國軍方高層會議期間曾商討，派遣軍事顧問前往烏克蘭，協助訓練烏軍士兵。 【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲