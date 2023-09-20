【俄烏戰爭】拜登澤連斯基促抵制俄侵略 俄軍炮擊赫爾松（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續574日，美國總統拜登（Joe Biden）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）於聯合國大會，呼籲各國抵制俄羅斯侵略。另外，俄軍炮擊烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），造成一死兩傷。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月18日）

【本港時間9月20日】

【11:07】第78屆聯合國大會於美國紐約舉行，美國總統拜登（Joe Biden）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周二（19日）於會上發表演説，敦促聯合國成員國抵制俄羅斯的侵略行動。【下一頁】

【01:33】俄軍炮擊烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），造成一名警察死亡及兩名平民受傷。

【本港時間9月19日】

【20:08】阿塞拜疆周二（19日）表示，正在有主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，納卡地區）展開反恐行動。

亞美尼亞指控阿塞拜疆，對納卡地區發動大規模侵略，企圖進行種族清洗，有可能導致全面開戰，呼籲俄羅斯駐納卡維和部隊介入。

【11:02】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）已抵達美國紐約，準備出席於當地舉行的聯合國大會。

【07:17】烏克蘭政府解僱6名國防部副部長，包括經常發布有關俄烏戰爭最新消息的馬利亞（Hanna Maliar），但沒有提及解僱6人的理由。

【本港時間9月18日】

【13:58】俄羅斯表示，俄軍在克里米亞部分地區、莫斯科外圍和兩個邊境地區擊退了烏克蘭無人機。

【11:07】烏軍宣布重奪位於巴赫穆特（ Bakhmut）附近一處有戰略意義的重要村莊Klishchiivka，是烏克蘭過去三天內第二次取得重大進展。

【本港時間9月17日】

【13:22】北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）警告，隨著基輔繼續對俄羅斯反攻，烏克蘭戰爭不會迅速結束。他指大多數戰爭的持續時間比一開始預期更長，因此大家必須為烏克蘭的長期戰爭做好準備。

【00:40】俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）陪同北韓領袖金正恩，於符拉迪沃斯托克（Vladivostok，即海參崴）參觀俄羅斯的核戰略轟炸機、高超音速導彈和軍艦。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲