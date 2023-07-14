【俄烏戰爭】拜登指普京已輸掉戰爭 料對方不會在烏動用核武（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續506日，美國總統拜登（Joe Biden）聲稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已輸掉烏克蘭戰爭，又預計普京不會在烏克蘭使用核武器。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月12日）

【本港時間7月14日】

【12:09】美國總統拜登（Joe Biden）聲稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已輸掉烏克蘭戰爭，又預計普京不會在烏克蘭使用核武器。

【00:27】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄羅斯可能退出黑海糧食協議，直到各方履行承諾。

【本港時間7月13日】

【10:55】北約同意就烏克蘭加入提出長期保障方案，但未有發出正式加入邀請。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）盛讚北約，展示對烏克蘭提供實際及前所未見支持，而且烏方在峰會明確了解將成北約一員。【下一頁】

【05:02】路透社報稱，聯合國向俄羅斯提議，如果莫斯科政府願意延長烏克蘭糧食黑海出口協議，將協助俄羅斯農業銀行旗下一間子公司重新連結SWIFT。

【本港時間7月12日】

【18:48】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，已為烏克蘭加入設立3部﹑分階段數年的計劃，將會成立全新北約—烏克蘭委員會，重申烏克蘭將會加入北約及去除《成員國行動計劃》要求。

【16:23】澤連斯基展開北約峰會第二日行程，他透露今日有3大目標，全新武器援助方案﹑邀請加入北約及加入北約前的安全保障。澤連斯基確信，烏克蘭將獲北約邀請加入及得到安全保障措施。

【11:05】梅德韋傑夫評論北約峰會時直言，西方援助烏克蘭不會阻赫俄羅斯在當地達成目標的決心，聲稱反而把全球更加推向第3次世界大戰。

【06:46】北約峰會上未有提出未有提出烏克蘭入盟時間表後，澤連斯基批評是出乎意料及荒謬。澤連斯基周三將繼續參與峰會，與美國總統拜登（Joe Biden）在內等北約領袖會面。

官員透露，美國﹑英國﹑法國及德國預計在峰會後宣布，向烏克蘭確保提供長期安全支援，包括供應先進武器及訓練與其他軍事援助。【下一頁】

【本港時間7月11日】

【21:10】北約峰會召開，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）抵達會場時表示，法國將向烏克蘭提供遠程導彈。

德國同日宣布，確定一項向7億歐元的軍事援助計劃，包括提供兩座愛國者導彈發射器，以及40輛黃鼠狼（Marder）步兵戰車、25輛「豹1A5」主戰坦克等。

【20:20】美國總統拜登（Joe Biden）表示，同意峰會上就烏克蘭最終加入的提案，形容今次峰會是歷史時刻；這份最終提案暫未公開。

然而，獲邀出席峰會的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社交網站發文，批評北約未有邀請烏克蘭加入、未有提出烏克蘭加入的時間表，是出乎意料及荒謬。

【16:33】美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，總統拜登周三（12日）與澤連斯基會面。

沙利文同時指出，北約將為烏克蘭加入制定改革道路，但暫時沒有明確時間表，並強調俄烏戰爭仍未完結，烏克蘭不可能立即加入。

【10:51】北約外交人員透露，各國基本上同意烏方不可以在戰爭狀態下加入，惟在時間點及加入條件上仍有分歧。澤連斯基強調，烏克蘭終會成為北約一員。【下一頁】

【06:25】俄羅斯官媒塔斯社引述國防及安全聯邦委員會主席Viktor Bondarev，指土耳其過去數周內的連串行為反映，安卡拉政府已經逐漸變成不友好國家。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀