【俄烏戰爭】布林肯訪烏商討反攻 英坦克傳首次被毀（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續560日，美國參議院周二（5日）復會，共和黨及民主黨領袖表示會持續支持援助烏克蘭，240億美元（約1,882億港元）撥款預算估計可獲通過。英國援助烏克蘭的主戰坦克「挑戰者2」（Challenger 2）首次被發現，可能在戰事中遭摧毀。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月6日）

【本港時間9月6日】

【17:23】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周三（6日）到訪基輔，為他開戰以來3度訪問烏國首都。布林肯先訪問駐當地美國大使館，然後到軍事墓園為烏軍陣亡士兵獻花。同日稍後，布林肯將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，聽取一手烏軍戰線戰報。

同行官員透露，布林肯今次訪問可以與烏克蘭統一立場，讓雙方在月底舉行的聯合國大會中可以繼續爭取支持。另有美方官員表示，布林肯將藉此機會評估反攻成效及進展。

【10:53】美國總統拜登（Joe Biden）上月促請國會，同意額外撥款400億美元預算（約3,136.6億港元），當中240億涉及援助烏克蘭。參院復會後將面臨緊急額外預算審批，兩黨領袖一致同意，繼續援助烏克蘭。

【04:52】社交平台流傳英國挑戰者2坦克被毀的影片，西方國家消息指坦克或遭俄軍地雷擊中導致起火及失去移動能力，首次有挑戰者2坦克遭摧毀。英國援助烏克蘭14架挑戰者2坦克，片中受損或是其中一部。

【本港時間9月5日】

【10:46】美媒指金正恩將訪問俄羅斯遠東港口城市海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok），與普京商討雙方的軍事合作。【下一頁】

【09:27】埃爾多安在俄羅斯索契（Sochi）與普京會面後表示，烏克蘭糧食黑海協議暫未有大進展，但相信短期內各方會找到解決方法。普京指俄國考慮恢復糧食出口協議，前提是西方解除針對俄國農產品出口限制。

【本港時間9月4日】

【17:02】烏克蘭外交部發言人聲稱，俄軍出動32架伊朗製自殺式無人機，攻擊鄰近羅馬尼亞西南部城市伊茲梅爾（Izmail）的港口，烏軍擊落23架，有俄軍無人機在羅馬尼亞境內墜毀及爆炸。但身為北約成員國之一的羅馬尼亞國防部否認事件。

【14:48】列兹尼科夫周一（4日）在社交平台發文，表示已向國會提交辭職信。

【10:37】澤連斯基周日（3日）表示，烏克蘭大型私有基金主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）將會接替列兹尼科夫成為防長，強調國防部需要新風氣，預計國會將通過任命。【下一頁】

【00:58】俄羅斯官媒塔斯社引述前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev），指國防部數據顯示，自1月1日起已有約28萬名男性以合約形式加入俄軍。正在俄國遠東訪問的梅德韋傑夫透露，正與當地官員商討如何加大軍隊數量。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲