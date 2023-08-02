【俄烏戰爭】基輔遭逾10架無人機攻擊 波蘭控白俄侵犯領空（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續525日，波蘭指控白俄羅斯侵犯領空，立即向東部增兵防範。最新調查指控俄羅斯軍隊，在佔領的烏克蘭東部地區涉嫌大規模虐待及性暴力對待囚犯。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月2日）

【本港時間8月2日】

【18:51】基輔市軍事辦公室首領Sergiy Popko表示，周三（2日）一群無人機分別從不同方向直襲當地，但全數超過10架無人機被及時發現與擊落。

【10:28】波蘭指白俄軍事直昇機闖入領空，國防部下令向東部增兵，並已通報北約（NATO）及傳召白俄駐當地代辦。白俄否認入侵波蘭領空，反指波蘭藉口加強軍事部署。【下一頁】

【08:25】國際人權律師樓Global Rights Compliance組成的The Mobile Justice Team發表調查報告，指控俄軍在佔領烏克蘭赫爾松地區（Kherson）時，扣押中心曾多次鰥生性暴力及虐待行為。

【本港時間8月1日】

【10:40】美國消息透露美國將由國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）參加和平峰會，主力商討探討和談原則及如何維持烏克蘭長期和平狀態。【下一頁】

【00:44】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周一（7月31日）與克羅地亞會談後表示，雙方同意烏克蘭糧食可經多瑙河及亞得里亞海（Adriatic Sea）的港口出口。

【本港時間7月31日】

【11:04】俄羅斯首都莫斯科周日（30日）遭無人機襲擊，俄國防部指控為烏方所為。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy） 表示，戰爭逐漸回到俄羅斯領土，形容此為絕對公平的過程。【下一頁】

【01:09】烏克蘭總統辦公室證實，烏克蘭正準備參加預計8月初在沙特阿拉伯舉行的和平峰會，指和平條約必須包括烏克蘭制定的和平方案內10個基本要點。

【本港時間7月30日】

【15:04】俄羅斯首都莫斯科周日（30日）遭受3架無人機襲擊，造成兩座建築物受損，該市的伏努科沃機場也要短暫關閉。俄方指控烏克蘭派無人機襲擊莫斯科，烏方並未承認責任。【下一頁】

【08:27】烏克蘭國防部軍事情報領袖布達諾夫（Kyrylo Budanov）指，烏軍很快會進入克里米亞。

【02:35】美媒《華爾街日報》報道，沙特阿拉伯將於8月5日至6日在吉達舉行會議商討烏克蘭問題，邀請烏克蘭、英國、美國、印度和巴西等多達30國參加，但不會邀請俄羅斯。烏克蘭和西方國家官員希望，今次會談將俄羅斯排除在外，希望能獲得國際社會支持有利於烏克蘭的和平條款。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀