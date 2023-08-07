【俄烏戰爭】和平峰會料舉行第3輪 烏指美德防空系統高效（持續更新）

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【日本核廢水】料8月底傾倒大海 岸田將晤美韓領袖說明
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續530日，沙特阿拉伯舉行的多國烏克蘭問題和平峰會已於周日（6日）完結，據指各國代表有意再次舉行會議商討。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，美國與德國的防空系統取得重要成效。
俄軍最新攻勢（8月4日）
【本港時間8月7日】
【10:35】烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）會後表示，各方就應如何建立合理及可持久和平作出有成果商討。歐盟消息人士另外聲稱，中國代表積極參與峰會，對舉行第3次會談保持正面。【下一頁】
【05:07】澤連斯基周日指美國及德國提供的先進愛國者（Patriot）及IRIS-T防空系統已證明高效，並取得重要成果。澤連斯基指烏軍過去一周順利阻擋部分俄軍攻勢，擊落65枚導彈及178架攻擊無人機等武器。
【本港時間8月6日】
【15:14】澤連斯基上周六（5日）表示，明白與會各國有分歧，但希望部分符合國際法規範的國際秩序可以恢復。歐盟有官員透露，峰會相信不會有聯合聲明，但估計會提議下次再次舉辦峰會，繼續商討如全球糧食安全﹑核安全及釋放囚犯等議題。
【06:11】烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）的一間輸血中心據報被俄軍襲擊，導致人員傷亡。澤連斯基狠批，俄軍攻擊輸血中心是戰爭罪行。
【本港時間8月5日】
【12:49】克里米亞居民報稱克里米亞大橋附近發生爆炸。但俄羅斯駐當地官員否認大橋受到襲擊。
【11:22】烏克蘭海軍派出無人機夜襲俄羅斯位於黑海港口的海軍基地，一艘俄羅斯軍艦嚴重受損。俄羅斯國防部表示，已擊落兩架烏克蘭海上無人機。【下一頁】
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲