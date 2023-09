【俄烏戰爭】北約指烏反攻逐漸有成果 俄傳明年軍費增近7成（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續583日,北約(NATO)秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)周四(28日)突然訪問烏克蘭,稱烏軍反攻正陸續取得進展。俄羅斯有官方文件流出,指明年國防預算將大幅增加接近70%。

俄軍動員最少130萬,西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯,吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計,俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計,至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬,估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000,但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄烏戰爭最新攻勢(9月25日)

【本港時間9月29日】

【11:16】俄羅斯財政部流出的文件顯示,政府明年國防預算將增加68%,至近10.8萬億盧布(約8,749.8億港元),佔俄國本地生產總值(GDP)的6%。國防開支據指將超過社會政策,比教育﹑環境保護及醫保服務等合計多3倍。

財政部被指2024年經濟政策焦點將由對抗危機,改為提倡國家發展目標,當中包括提升俄羅斯國防能力與加強融合烏克蘭4個地區。

【00:30】斯托爾滕貝格與烏國總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)會面後表示,烏軍反攻每推進一米代表俄羅斯更進一步敗退。他指烏軍為家庭﹑未來及自由而戰,但俄國抱有帝國幻想而戰鬥。

澤連斯基重申烏軍需要更多防空軍備防範俄軍襲擊,指俄軍單晚曾出動多達超過40架無人機施襲。斯托爾滕貝格稱已持續推動盟友提供更多軍援,承諾將不止於防空系統。

【本港時間9月28日】

【10:58】普京周三(27日)下令,要求政府確保能源零售價格穩定,採取額外措施在限制石油及柴油出口後平衡本地市場。普京指有必要迅速行動,指審查石油企業稅務是一個可行方法。

俄羅斯周四(28日)限制出口石油及柴油至所有國家,前蘇聯4個國家除外,應對當地持續上升的能源價格。

【08:01】烏軍東部通訊副指揮官Serhii Cherevatyi透露,數百名前瓦格納士兵返回俄烏戰爭前線,隸屬俄軍麾下,相信以個人名義身份加入。另有身處巴赫穆特的烏軍士兵表示,瓦格納更換指揮官後已返回當地。

【本港時間9月27日】

【11:23】戰爭研究所(Institute for the Study of War)指出,俄國媒體引述軍方消息指出,軍隊已積極招募新兵,但一直未能找到足夠兵力。俄軍據悉在招兵不力下,仍決定組建新突擊部隊,尋求在戰場取得突破。

【00:10】埃爾多安周二透露,如果美國兌現承諾向土耳其出售F-16戰機,土耳其國會亦會保持承諾,支持瑞典加入北約。

【本港時間9月26日】

【10:41】烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)表示,首批M1艾布蘭坦克已到達當地,將加強烏軍實力。美國官員透露,首批坦克數量為兩個排,即約8至10架。【下一頁】

【00:18】烏軍特別行動部隊聲稱,上周五(22日)導彈襲擊克里米亞半島俄國海軍總部時,順利擊斃多達34名軍官,當中包括黑海艦隊司令Viktor Sokolov。俄羅斯國防部未有確認消息,僅稱當日擊落5枚敵軍導彈,暫時一人失蹤。

