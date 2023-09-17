【俄烏戰爭】北約促為長期戰爭做準備 金正恩參觀俄導彈軍艦（持續更新）

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Stellantis擬在美縮生產線 為談判結束罷工添阻力
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續571日，北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）警告，各界需為烏克蘭的長期戰爭做好準備。另外，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）陪同北韓領袖金正恩，參觀俄羅斯的核戰略轟炸機、高超音速導彈和軍艦。
俄軍最新攻勢（9月15日）
【本港時間9月17日】
【13:22】北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）警告，隨著基輔繼續對俄羅斯反攻，烏克蘭戰爭不會迅速結束。他指大多數戰爭的持續時間比一開始預期更長，因此大家必須為烏克蘭的長期戰爭做好準備。
【00:40】俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）陪同北韓領袖金正恩，於符拉迪沃斯托克（Vladivostok，即海參崴）參觀俄羅斯的核戰略轟炸機、高超音速導彈和軍艦。
【本港時間9月16日】
【01:03】俄羅斯在克里米亞任命的政府官員表示，他們計劃出售烏克蘭人在克里米亞的約100處房產，其中包括烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 的房產。
【本港時間9月15日】
【11:02】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）下周料前往美國出席聯合國大會，預計到訪白宮與美國總統拜登（Joe Biden）。他也會前往國會，國會届時料就美國對烏的240億美元援助辯論。【下一頁】
【07:42】俄羅斯表示正驅逐兩名美國外交官，兩人被指與一名涉嫌與外國勾結的俄羅斯國民合作。
【01:03】有衛星圖像顯示白俄羅斯首都明斯克東南部的俄羅斯僱傭兵團「瓦格納集團」（Wagner Group）民兵基地似乎已被拆除。
【本港時間9月14日】
【11:29】烏克蘭以導彈襲擊克里米亞半島城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的俄羅斯黑海艦隊，有大型船隻和潛艇嚴重受損，料為針對黑海艦隊以來最大規模一次襲擊。
【03:50】烏方指控俄羅斯近兩個月以來對烏克蘭港口的襲擊，已造成過百個港口基礎設施受損。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲