【俄烏戰爭】北約促為長期戰爭做準備 金正恩參觀俄導彈軍艦（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續571日，北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）警告，各界需為烏克蘭的長期戰爭做好準備。另外，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）陪同北韓領袖金正恩，參觀俄羅斯的核戰略轟炸機、高超音速導彈和軍艦。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月15日）

【本港時間9月17日】

【13:22】北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）警告，隨著基輔繼續對俄羅斯反攻，烏克蘭戰爭不會迅速結束。他指大多數戰爭的持續時間比一開始預期更長，因此大家必須為烏克蘭的長期戰爭做好準備。

【00:40】俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）陪同北韓領袖金正恩，於符拉迪沃斯托克（Vladivostok，即海參崴）參觀俄羅斯的核戰略轟炸機、高超音速導彈和軍艦。

【本港時間9月16日】

【01:03】俄羅斯在克里米亞任命的政府官員表示，他們計劃出售烏克蘭人在克里米亞的約100處房產，其中包括烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 的房產。

【本港時間9月15日】

【11:02】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）下周料前往美國出席聯合國大會，預計到訪白宮與美國總統拜登（Joe Biden）。他也會前往國會，國會届時料就美國對烏的240億美元援助辯論。【下一頁】

【07:42】俄羅斯表示正驅逐兩名美國外交官，兩人被指與一名涉嫌與外國勾結的俄羅斯國民合作。

【01:03】有衛星圖像顯示白俄羅斯首都明斯克東南部的俄羅斯僱傭兵團「瓦格納集團」（Wagner Group）民兵基地似乎已被拆除。

【本港時間9月14日】

【11:29】烏克蘭以導彈襲擊克里米亞半島城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的俄羅斯黑海艦隊，有大型船隻和潛艇嚴重受損，料為針對黑海艦隊以來最大規模一次襲擊。

【03:50】烏方指控俄羅斯近兩個月以來對烏克蘭港口的襲擊，已造成過百個港口基礎設施受損。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲