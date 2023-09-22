【俄烏戰爭】克里米亞司令部大樓遇襲 俄稱擊落5枚烏導彈（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續576日，美國總統拜登（Joe Biden）向烏克蘭總統澤連斯基確保，美方將持續軍事援助烏克蘭。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，歡迎澤連斯基來訪。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月18日）

【本港時間9月22日】

【21:56】俄羅斯位於克里米亞的黑海艦隊司令部大樓遭導彈攻擊，大樓起火冒煙，一名軍人失蹤。俄羅斯國防部表示，防空系統擊落5枚射向塞爾斯托波爾的烏克蘭導彈。

【10:56】拜登向澤連斯基表示，美國民眾決心繼續聯合盟友及伙伴，確保繼續支持烏克蘭。澤連斯基感受美方援助，支援烏軍抗擊俄國入侵，到訪華盛頓意在加強防禦烏克蘭兒童﹑家庭及家園，以及全球的自由與民主。

【08:55】杜魯多辦公室表示，澤連斯基在周四至周五（21日至22日）訪問加拿大，會與杜魯多會面﹑在國會發表演說及於多倫多與商界領袖談論未來烏國私人領域投資。

【本港時間9月21日】

【12:24】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於聯合國安理會發言，敦促聯合國褫奪俄於安理會的否決權。俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）反駁烏方，指俄方的否決權為絕對合法的工具。【下一頁】

【11:09】波蘭為保障本地農民利益繼續禁止烏克蘭穀物進口，與烏克蘭的爭端升級。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）宣布，不再向烏克蘭提供武器。【下一頁】

【本港時間9月20日】

【11:07】第78屆聯合國大會於美國紐約舉行，美國總統拜登（Joe Biden）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周二（19日）於會上發表演説，敦促聯合國成員國抵制俄羅斯的侵略行動。【下一頁】

【01:33】俄軍炮擊烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），造成一名警察死亡及兩名平民受傷。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲