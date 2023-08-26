【俄烏戰爭】克宮否認空難涉普京 普里戈任機師成嫌疑人（持續更新）

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特朗普自首大頭相成商機 推出多款周邊商品籌款
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續548日，克里姆林宮否認，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的墜機有關。
俄軍最新攻勢（8月24日）
【本港時間8月26日】
【13:25】克里姆林宮證實，普京不會出席下月於印度舉行的20國集團（G20）峰會。
【12:30】俄羅斯傳媒指，可能有人一早在普里戈任的飛機上放置炸彈，而普里戈任的私人機師為主要嫌疑人，他無按計劃上機，反而乘搭另一飛機前往堪察加半島，現時下落不明。有報道引述美國的初步情報分析指，涉事私人飛機在內部爆炸後墜毀。
【10:45】克里姆林宮否認，總統普京與墜機事件有關，指有關講法絕對是謊言。調查人員指，已發現普里戈任私人飛機的飛行紀錄儀及10具遺體，將會分析遺傳基因確定身份，調查墜機原因。
【本港時間8月25日】
【10:50】俄國有媒體報稱，普里戈任左手無名指曾受傷斷裂，周三（23日）空難死者屍體中，正好有1人符合此特徵，確認普里戈任已死亡。【下一頁】
【02:26】烏克蘭媒體指克里米亞在周四早晨曾傳出爆炸及駁火聲，烏軍情報指部隊循水路登陸，並與俄軍交火，造成敵方人員受傷及武器裝備損毀，而且再次在克里米亞豎起烏克蘭國旗。
【本港時間8月24日】
【10:44】普里戈任被指在飛返聖彼得堡時，乘坐的私人飛機在莫斯科附近墜毀。俄羅斯航空局指機上連同普里戈任共載有10人，無人生還。【下一頁】
【02:29】澤連斯基周三表示，終將克里米亞由俄羅斯控制中解放，當地勢會重新回歸烏克蘭控制。他指烏軍反攻正取得進展，惟未有進攻克里米亞時間表。
【本港時間8月23日】
【11:09】俄國官媒RIA報稱，莫斯科周三凌晨約3時傳出爆炸巨響，中心區域附近的建築冒出煙霧。莫斯科索比亞寧（Sergey Sobyanin）指有無人機在一個大樓建築地盤墜毀，俄軍另在以西區域擊落另外兩架無人機。
【06:07】烏克蘭副防長馬利亞（Hanna Maliar）表示，烏軍向東南部戰略要地Robotyne推進，目前已進入城內及疏散平民，但遭受俄軍炮火攻擊。馬利亞相信，今次或是烏軍反攻潛在重要進展。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲