【俄烏戰爭】俄防長首回應叛變 澤連斯基指普京「軟弱」（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續496日，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）在僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）叛變後首次回應事件，大讚俄軍忠誠。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）則在受訪中再次聲稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）變得軟弱。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月3日）

【本港時間7月4日】

【11:15】俄國媒體報稱，紹伊古在與軍方高層視像通話時提及，上月底曾發生有人試圖叛變，但忠誠及服從軍紀的俄軍成功阻擋敵人陰謀。

【07:22】澤連斯基接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時直言，普京回應瓦格納叛變的行動十分軟弱，指對方的權力正在瓦解。

【本港時間7月3日】

【10:35】烏克蘭副防長馬利亞（Hanna Maliar）表示，俄軍成功迫近4個地區，聲稱雙方激烈交戰，但烏軍同時亦在南部有進展。

【04:47】澤連斯基表示，反攻正穩定地取得進展，但承認成果暫時有限，強調一切不會如荷里活電影般立即大獲全勝。

【本港時間7月2日】

【18:49】《基輔獨立報》報道，俄羅斯炮擊赫爾松（Kherson）一個居民區，包括一棟住宅大樓、一間藥店及一間餐館遇襲，造成多人受傷。

【13:45】俄羅斯軍隊恢復於夜間出動無人機襲擊烏克蘭首都基輔，烏克蘭防空系統初步摧毀所有目標。

【04:17】俄羅斯自由民主黨擬制定法案，禁止高官家眷前往不友好國家，而所有因俄烏戰爭對俄實施制裁的國家都被列為不友好國家。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀