【俄烏戰爭】俄轟利沃夫房屋釀4死 烏軍早想開始反攻（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續498日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指希望烏軍及早發起反攻，指延後只會對烏軍愈來愈不利。國際原子能機構（IAEA）表示，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電站暫未有爆炸跡象。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月5日）

【本港時間7月6日】

【14:13】俄軍一枚導彈被指周四（6日）襲擊烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），一幢住宅大樓被擊中，導致最少4人死亡。

【10:34】澤連斯基受訪時指出，盟友軍援一直未有及時抵達，烏軍空有反攻之心卻無法行動。他指延後反攻讓俄國有更多時間部署，使烏軍反攻最終變得緩慢。【下一頁】

【04:12】IAEA指駐札波羅熱核電站的專家近日正巡查站內設備，並有定期走遍核電站，表明當地未有發現任何地雷或爆炸物。

【本港時間7月5日】

【15:03】俄烏雙方互相指控對方密謀炸毀扎波羅熱核電廠。【下一頁】

【12:54】烏克蘭政府指烏軍最近幾日的反攻特別有成效，烏軍在前線頓涅茨克（Donetsk）由俄控制的馬克耶夫卡（Makiivka）摧毀了俄羅斯編隊。

【04:50】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指在僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）叛變後，俄羅斯仍展現前所未有的團結。普京更指，儘管西方對俄實施嚴厲制裁，俄羅斯仍繼續繁榮發展。

【本港時間7月4日】

【16:12】俄羅斯外交部聲稱，首都莫斯科的民用建築遭到烏克蘭無人機攻擊。發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指出，遇襲目標包括機場，空軍成功攔截5架烏軍無人機。

【11:15】俄國媒體報稱，紹伊古在與軍方高層視像通話時提及，上月底曾發生有人試圖叛變，但忠誠及服從軍紀的俄軍成功阻擋敵人陰謀。

【07:22】澤連斯基接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時直言，普京回應瓦格納叛變的行動十分軟弱，指對方的權力正在瓦解。

【本港時間7月3日】

【10:35】烏克蘭副防長馬利亞（Hanna Maliar）表示，俄軍成功迫近4個地區，聲稱雙方激烈交戰，但烏軍同時亦在南部有進展。

【04:47】澤連斯基表示，反攻正穩定地取得進展，但承認成果暫時有限，強調一切不會如荷里活電影般立即大獲全勝。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀