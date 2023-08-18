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【俄烏戰爭】俄認烏襲莫斯科 美同意兩國援烏F-16（持續更新）

環球政治 16:51 2023/08/18

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續541日，美國官員透露，同時由丹麥及荷蘭向烏克蘭援助F-16戰機。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，已由德國獲得兩套防空系統。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月17日）

【本港時間8月18日】

【16:49】俄羅斯官員聲稱，一架烏克蘭無人機襲擊首都莫斯科市中心，空軍成功攔截，無人機被擊落後襲中離克里姆林宮不足5公里的莫斯科展覽中心。【下一頁】

【11:57】美國官員周四（17日）表示，已向丹麥及荷蘭政府確保將加快批准兩國向烏克蘭提供F-16戰機。國務卿布林肯據報亦有去信兩國官員，重申美國支持兩國援助烏克蘭戰機及訓練機師。

【04:31】澤連斯基感謝德國提供兩套全新IRIS-T防空系統，直指系統威力強大而且是烏軍現時十分需要的裝備。

【本港時間8月17日】

【15:15】俄羅斯貨幣盧布匯率近期持續下跌，有指總統普京（Vladimir Putin）周三（16日）召開會議研究重新引入資本管制措施，或強制出口商將外匯收入兌換成盧布。【下一頁】

【11:12】北約（NATO）秘書長辦公室主任楊森（Stian Jenssen）周二（15日）提出，烏克蘭可將部分土地割讓予俄羅斯，以換取加入北約資格。烏克蘭強烈駁斥楊森言論，楊森為上述言論致歉並作澄清。【下一頁】

【09:19】烏克蘭設新臨時走廊，供俄羅斯退出黑海糧食協議後滯留敖德薩（Odesa）港口的貨船離開。一艘民用貨船已駛離港口。

【本港時間8月16日】

【11:06】英國當局拘捕3名保加利亞公民，指他們涉嫌在英國為俄羅斯政府擔任間諜。

【00:42】烏克蘭西部最大城市利沃夫（Lviv）遭受大規模空襲，造成最少3人死亡及多人受傷。

【本港時間8月15日】

【18:10】俄羅斯中央銀行周二（15日）召開緊急會議後宣布加息3.5厘，如今利率為12厘。由於日前俄羅斯盧布對美元匯價創俄烏戰爭以來低位，央行召開緊急會議後決定加息，繼續抗擊通脹及加強盧布。

【07:36】敖德薩官員稱俄軍當日3度派遣無人機及導彈襲擊當地，烏空軍將全數敵對空中力量擊落。武器殘骸散落四周，擊中一幢住宅﹑超級市場及一個教育機構宿舍，導致最少2人受傷。

【05:27】烏克蘭副防長馬利亞（Hanna Maliar）指出，烏軍反攻受制於俄軍大範圍設置的地雷陣及加固的防守陣地，但烏軍仍然於周一在俄羅斯佔領的頓涅茨克（Donetsk）取得突破，並在南部兩處戰線持續推進。

【本港時間8月14日】

【18:00】俄羅斯官媒RIA引述當地最大船隻生產商行政總裁Alexei Rakhmanov，指俄軍Yasen-M計劃中的多功能核動力潛艇將配備「鋯石」（Zircon）高超音速導彈。

【10:44】烏方收復的部分赫爾松地區周日被俄軍襲擊，其中22日大女嬰及其哥哥與母親同日喪生。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）強調，終有一日俄羅斯「魔鬼」將會面臨來自烏克蘭的全面合理反擊。【下一頁】

【05:44】俄軍周日（13日）表示，掛起太平洋島嶼國家帛琉（Palau）國旗的Sukru Okan貨輪因未有回應停船檢查要求，Vasily Bykov巡防艦因此在黑海地區向其開炮示警。

【本港時間8月13日】

【16:18】俄羅斯政府稱已成功擊落，烏克蘭向克里米亞大橋發射的3枚導彈，並指控烏方實施恐怖主義。【下一頁】

【14:42】英國國防部表示，俄羅斯政府很可能不再資助僱傭兵團瓦格納集團（Wagner Group）的活動，指白俄羅斯當局有可能取代俄方成為資助者。

【本港時間8月12日】

【15:41】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）出手打貪，高調宣布已將數十名涉貪徵兵中心主管解職，指他們曾收受現金或加密幣，非法收受資金、非法助應該服役的人士離境、日將非法資金洗白等。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

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