【俄烏戰爭】俄稱阻烏炸克里米亞大橋 莫斯科或不再資助瓦格納（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續536日，

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月11日）

【本港時間8月13日】

【16:18】俄羅斯政府稱已成功擊落，烏克蘭向克里米亞大橋發射的3枚導彈，並指控烏方實施恐怖主義。【下一頁】

【14:42】英國國防部表示，俄羅斯政府很可能不再資助僱傭兵團瓦格納集團（Wagner Group）的活動，指白俄羅斯當局有可能取代俄方成為資助者。

【本港時間8月12日】

【15:41】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）出手打貪，高調宣布已將數十名涉貪徵兵中心主管解職，指他們曾收受現金或加密幣，非法收受資金、非法助應該服役的人士離境、日將非法資金洗白等。【下一頁】

【本港時間8月11日】

【18:12】白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，他希望白俄與歐盟國家維持關係，形容後者為鄰居，白俄不能失去與這些國家的關係。

【04:11】美國總統拜登（Joe Biden）要求國會增撥240億美元援助烏克蘭，其中130億美元為新軍事援助。【下一頁】

【00:51】烏克蘭國防部指，烏軍已奪回巴赫穆特上方高地，並成功包圍該市的俄軍，包抄敵軍方面正取得進展。

【本港時間8月10日】

【06:03】烏克蘭札波羅熱地區（Zaporizhzhia）周三亦據報遭受俄軍導彈襲擊，當地搜救人員仍在挖掘瓦礫，希望找到生還者。

【04:40】俄國官媒塔斯社報稱，爆炸事發地點為存放煙火設備的倉庫。莫斯科地區首長Andrei Vorobyov表示，建築由私人企業承租，已就事件展開刑事調查。

【本港時間8月9日】

【10:51】私營國防企業OIP Land Systems行政總裁費斯盧伊斯（Freddy Versluys）表示，成功轉手49輛豹1坦克。外界猜測，買家為德國軍工企業萊茵金屬（Rheinmetall）。【下一頁】

【00:33】多位西方國家人員指出，烏軍反擊至今仍未能突破俄軍的防線，未來數周可能是取得進展的關鍵時期。但有官員認為，烏軍攻勢不太可能改變整體局勢。

【本港時間8月8日】

【18:00】波蘭邊境防衛隊日前已要求政府向接壤白俄羅斯地區再增兵1,000人，當地媒體指華沙政府已同意，惟未透露確實人數。

【10:47】烏克蘭國家安全局（SBU）指出，女子意圖在澤連斯基訪問南部尼古拉耶夫地區（Mykolaiv）時行刺，曾收集大量相關資訊。同時，SBU亦指控女子涉嫌幫助俄羅斯在南部進攻。【下一頁】

【07:55】兩枚俄軍導彈被指擊中烏克蘭東部城市Pokrovsk，導致最少8死31傷。多名外國記者透露，一間眾多記者下榻的酒店及一間記者經常聚集的餐廳亦被擊中。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲