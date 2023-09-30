【俄烏戰爭】俄秋季徵兵13萬 烏與美英商討新反攻（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續584日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署命令，周日（10月1日）起展開秋季徵兵，徵召13萬人入伍，對象為18歲至27歲的男性。俄羅斯每年在春季和秋季各徵兵一次，而普京今年春季已徵召14.7萬人入伍。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄烏戰爭最新攻勢（9月25日）

【本港時間9月30日】

【11:36】普京簽署命令，周日（10月1日）起展開秋季徵兵，徵召13萬人入伍，對象為18歲至27歲的男性。

【11:02】消息人士指，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與美國及英國協商，在下月初對赫爾松州及扎波羅熱州方向發動新的反攻。

【本港時間9月29日】

【11:16】俄羅斯財政部流出的文件顯示，政府明年國防預算將增加68%，至近10.8萬億盧布（約8,749.8億港元），佔俄國本地生產總值（GDP）的6%。國防開支據指將超過社會政策，比教育﹑環境保護及醫保服務等合計多3倍。

財政部被指2024年經濟政策焦點將由對抗危機，改為提倡國家發展目標，當中包括提升俄羅斯國防能力與加強融合烏克蘭4個地區。

【00:30】北約秘書長斯托爾滕貝格與澤連斯基會面後表示，烏軍反攻每推進一米代表俄羅斯更進一步敗退。他指烏軍為家庭﹑未來及自由而戰，但俄國抱有帝國幻想而戰鬥。

澤連斯基重申烏軍需要更多防空軍備防範俄軍襲擊，指俄軍單晚曾出動多達超過40架無人機施襲。斯托爾滕貝格稱已持續推動盟友提供更多軍援，承諾將不止於防空系統。

【本港時間9月28日】

【10:58】普京周三（27日）下令，要求政府確保能源零售價格穩定，採取額外措施在限制石油及柴油出口後平衡本地市場。普京指有必要迅速行動，指審查石油企業稅務是一個可行方法。

俄羅斯周四（28日）限制出口石油及柴油至所有國家，前蘇聯4個國家除外，應對當地持續上升的能源價格。

【08:01】烏軍東部通訊副指揮官Serhii Cherevatyi透露，數百名前瓦格納士兵返回俄烏戰爭前線，隸屬俄軍麾下，相信以個人名義身份加入。另有身處巴赫穆特的烏軍士兵表示，瓦格納更換指揮官後已返回當地。

【本港時間9月27日】

【11:23】戰爭研究所（Institute for the Study of War）指出，俄國媒體引述軍方消息指出，軍隊已積極招募新兵，但一直未能找到足夠兵力。俄軍據悉在招兵不力下，仍決定組建新突擊部隊，尋求在戰場取得突破。

【00:10】埃爾多安周二透露，如果美國兌現承諾向土耳其出售F-16戰機，土耳其國會亦會保持承諾，支持瑞典加入北約。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲