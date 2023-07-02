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【俄烏戰爭】俄炮擊赫爾松 俄政黨倡禁高官家眷到不友好國家（持續更新）

環球政治 18:49 2023/07/02

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續494日，俄羅斯軍隊恢復於夜間出動無人機襲擊烏克蘭首都基輔，並炮擊赫爾松（Kherson）。另外，俄羅斯有政黨擬制定法案，禁止高官家眷前往不友好國家。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月30日）

【本港時間7月2日】

【18:49】《基輔獨立報》報道，俄羅斯炮擊赫爾松（Kherson）一個居民區，包括一棟住宅大樓、一間藥店及一間餐館遇襲，造成多人受傷。

【13:45】俄羅斯軍隊恢復於夜間出動無人機襲擊烏克蘭首都基輔，烏克蘭防空系統初步摧毀所有目標。

【04:17】俄羅斯自由民主黨擬制定法案，禁止高官家眷前往不友好國家，而所有因俄烏戰爭對俄實施制裁的國家都被列為不友好國家。

【本港時間7月1日】

【10:52】CIA局長伯恩斯（William Burns）在瓦格納叛變發生後致電俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）通話，表明美方無涉事。 【下一頁】

【07:24】美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）指出，烏軍反攻放緩比外界預期緩慢並不意外，過程可能最少10周，戰事或比估計更為困難及血腥。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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