【俄烏戰爭】俄炮擊赫爾松 俄政黨倡禁高官家眷到不友好國家（持續更新）

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全球最「長壽」報章紙本停刊 頭版以數字紀念320年歷史
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續494日，俄羅斯軍隊恢復於夜間出動無人機襲擊烏克蘭首都基輔，並炮擊赫爾松（Kherson）。另外，俄羅斯有政黨擬制定法案，禁止高官家眷前往不友好國家。
俄軍最新攻勢（6月30日）
【本港時間7月2日】
【18:49】《基輔獨立報》報道，俄羅斯炮擊赫爾松（Kherson）一個居民區，包括一棟住宅大樓、一間藥店及一間餐館遇襲，造成多人受傷。
【13:45】俄羅斯軍隊恢復於夜間出動無人機襲擊烏克蘭首都基輔，烏克蘭防空系統初步摧毀所有目標。
【04:17】俄羅斯自由民主黨擬制定法案，禁止高官家眷前往不友好國家，而所有因俄烏戰爭對俄實施制裁的國家都被列為不友好國家。
【本港時間7月1日】
【10:52】CIA局長伯恩斯（William Burns）在瓦格納叛變發生後致電俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）通話，表明美方無涉事。 【下一頁】
【07:24】美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）指出，烏軍反攻放緩比外界預期緩慢並不意外，過程可能最少10周，戰事或比估計更為困難及血腥。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀