【俄烏戰爭】俄控烏襲克里米亞大橋 普京揚言用集束彈（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續509日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表明俄軍有足夠集束，強調俄國保留使用的權利，更揚言烏軍反擊已經失敗。烏克蘭官員透露，東部戰事激烈，烏軍成功防守。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月12日）

【本港時間7月17日】

【16:41】俄羅斯官媒周一（17日）報稱，俄羅斯反恐委員會稱烏軍利用無人機攻擊克里米亞大橋。俄羅斯調查委員會發表聲明，指烏克蘭特別行動機構為襲擊「幕後黑手」，已展開刑事調查。【下一頁】

【10:43】普京表明，如果烏克蘭使用集束彈，俄軍將採取相應措施回應。同時，他指烏軍反擊至今並無突破俄軍任何防線，直指反擊已經失敗。​​​​​​​【下一頁】

【08:22】烏克蘭副防長Hanna Maliar指出，俄烏兩軍近日在烏東地區最少3處交戰，戰情十分激烈，並強調烏軍成功擊退俄軍。

【本港時間7月16日】

【14:56】獨立監測組織指俄羅斯僱傭兵團「瓦格納集團」（Wagner Group）的戰士已進入白俄羅斯境內。白俄國防部表示，計劃讓瓦格納集團和白俄武裝部隊進行聯合軍事演習。

【00:19】南韓總統尹錫悅伉儷突然訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面後，尹錫悅承諾增加南韓對烏的人道主義和非致命軍事援助。

【本港時間7月15日】

【16:20】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，他曾尋求取代普里戈任（ Yevgeny Prigozhin）瓦格納（Wagner Group）的新領袖，但未能成功。

【10:58】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）表示，普京已同意延長下周到期的黑海糧食協議。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀