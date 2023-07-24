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【俄烏戰爭】俄控烏無人機襲莫斯科 美指烏奪回一半被佔領土（持續更新）

環球政治 14:29 2023/07/24

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續516日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，烏克蘭已奪回一半被俄羅斯佔領的領土。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）揚言，烏克蘭糧食黑海出口協議已無意義，才決定退出。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月21日）

【本港時間7月24日】

【14:27】俄羅斯國防部指出，兩架烏克蘭無人機襲擊首都莫斯科兩幢建築，但已被擊落，並未造成任何人員損傷。當地媒體報稱，其中一架無人機在國防部附近墜毀。

【10:37】布林肯指烏軍戰事目標為奪回更多遭俄羅斯佔領領土，現時已恢復一半領土。他指烏軍將面臨更多硬仗，現時反攻為相對早期。【下一頁】

【07:13】周一（24日）刊登的文章中，普京提出烏克蘭糧食黑海出口協議已無法以人道理由合理化，已無意義繼續履行。

【本港時間7月23日】

【18:06】普京會見盧卡申科時再次強調，烏克蘭的反攻已經失敗。盧卡申科會上表示根本沒有烏軍反攻，普京反駁指確實存在，只是已經失敗。

【15:40】盧卡申科前往俄羅斯的聖彼得堡（St Petersburg），相信在周日（23日）會與普京見面，商討安全議題﹑國際事務及兩國合作回應制裁等。

【04:49】俄羅斯委派的克里米亞官員聲稱，當地一個武器庫被烏軍無人機襲擊，導致周遭5公里內民眾需要緊急撤離，克里米亞大橋交通亦一度暫停。

【本港時間7月21日】

【10:47】美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）周四（20日）表示，烏軍已開始使用集束彈，並據報成效不錯。【下一頁】

【07:54】澤連斯基會面總理什米哈爾（Denys Shmyhal）時表示，戰爭時期需要任何投入資源在國防事務上，其他領域如文化等可以另尋資金渠道。他亦透露曾向地方政府呼籲，需要讓民眾感到公帑合理及公平運用，應該以獲得勝利為先。

【本港時間7月20日】

【10:50】普里戈任在新發布影片中繼續狠批俄軍高層，直指現時發生在烏克蘭前線的事是恥辱，幸好瓦格納不用參與。【下一頁】

【09:02】俄羅斯中止參與烏克蘭糧食黑海出口協議後，國防部表明，將視任何前往烏克蘭港口的黑海地區船隻為箕烏克蘭衝突一部分，暗示俄方有權對船隻開火。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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