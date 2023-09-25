【俄烏戰爭】俄批烏和平計劃不現實 烏襲俄邊境兩地（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續579日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，烏克蘭提出的10點和平方案並不現實。俄羅斯兩個邊境地區表示，烏軍無人機襲擊當地，造成部分建築損毀。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月22日）

【本港時間9月25日】

【12:45】俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）及庫爾斯克（Kursk）地區官員周一（25日）聲稱，當地遭受烏軍無人機襲擊。別爾哥羅德領袖指已擊落兩架無人機，但仍有部分私人房屋及政府行政建築受損。

【05:07】拉夫羅夫堅稱烏國的和平方案不可能實現，如果烏方堅持有關方案是談判條件，戰爭十分有可能需要在戰場解決。

【本港時間9月24日】

【15:50】歐盟委員會宣布，向烏克蘭額外提供15億歐元（約125億港元）的金融援助，至今已承諾向烏克蘭提供總額180億歐元（約1,501億港元）的資金。

【14:13】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）途徑波蘭，向兩名波蘭志願者頒發獎項，期間未有與當地政府官員會晤。

【本港時間9月23日】

【11:22】全國廣播公司（NBC）引述消息人士報稱，拜登已通知澤連斯基，美國將會提供長程導彈系統「陸軍戰術彈道導彈」（ATACMS）。【下一頁】

【02:21】莫拉維茨基在競選活動中表明已經警告澤連斯基，要求對方不要再次侮辱波蘭。

【本港時間9月22日】

【21:56】俄羅斯位於克里米亞的黑海艦隊司令部大樓遭導彈攻擊，大樓起火冒煙，一名軍人失蹤。俄羅斯國防部表示，防空系統擊落5枚射向塞爾斯托波爾的烏克蘭導彈。

【10:56】拜登向澤連斯基表示，美國民眾決心繼續聯合盟友及伙伴，確保繼續支持烏克蘭。澤連斯基感受美方援助，支援烏軍抗擊俄國入侵，到訪華盛頓意在加強防禦烏克蘭兒童﹑家庭及家園，以及全球的自由與民主。

【08:55】杜魯多辦公室表示，澤連斯基在周四至周五（21日至22日）訪問加拿大，會與杜魯多會面﹑在國會發表演說及於多倫多與商界領袖談論未來烏國私人領域投資。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲