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【俄烏戰爭】俄批土耳其變不友好 北約峰會料商討烏加入（持續更新）

環球政治 11:18 2023/07/11

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續502日，俄羅斯一名高官批評，土耳其連串「挑釁」決定後，已經開始轉變為「不友好國家」。北約（NATO）峰會將在周二（11日）揭幕，主要議題之一相信是討論烏克蘭加入。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月10日）

【本港時間7月11日】

【10:51】北約外交人員透露，各國已基本同意烏方不可以在戰爭狀態下加入，惟在時間點及加入條件上仍有分歧。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）強調，烏國終會成為北約一員。【下一頁】

【06:25】俄羅斯官媒塔斯社引述國防及安全聯邦委員會主席Viktor Bondarev，指土耳其過去數周內的連串行為反映，安卡拉政府已經逐漸變成不友好國家。

【本港時間7月10日】

【18:43】克里姆林宮周一（10日）承認，總統普京（Vladimir Putin）曾在僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）叛變後，與首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）會面。發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普里戈任聲稱會繼續為普京作戰。

【10:49】拜登日前受訪時表明，俄烏戰爭需要完結，才會開始考慮烏克蘭加入北約。登亦稱已與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）商討加入北約事宜，表明美方將繼續向烏克蘭提供安全及軍事援助，直至戰爭完結。【下一頁】

【07:47】烏克蘭副防長Hanna Maliar聲稱，烏軍正鞏固在東南部兩個地區取得的進展，指當地戰情十分劇烈。

【本港時間7月9日】

【18:17】烏克蘭副防長Hanna Maliar上周六（8日）承認，去年連接俄羅斯本土及克里米亞的跨海大橋克里米亞大橋（Kerch bridge）被炸為烏軍所為，目的為截斷俄軍補給。

【14:39】西班牙﹑英國及加拿大在內多國反對向烏克蘭援助集束彈，惟強調繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯。烏克蘭防長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）重申，烏軍只會用集束彈收復更多領土，不會在俄羅斯領土使用。【下一頁】

【09:53】澤連斯基上周六（8日）成功從土耳其，接走5名在南部馬里烏波爾亞速鋼鐵廠（Azovstal）作戰中被俄軍俘虜的烏軍軍官。俄羅斯批評，舉動有違去年達成的戰俘交換協議。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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