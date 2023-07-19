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【俄烏戰爭】俄再襲敖德薩 俄國會延長徵兵年齡（持續更新）

環球政治 11:03 2023/07/19

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續511日，俄羅斯宣布中止參與黑海糧食出口協議後，連續兩晚轟炸糧食出口協議中的南部港口城市敖德薩（Odesa）。另外，俄羅斯國會通過延長徵兵年齡最少5年。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（7月18日）

【本港時間7月19日】

【11:03】俄羅斯宣布中止參與黑海糧食出口協議後，連續兩晚轟炸糧食出口協議中的南部港口城市敖德薩（Odesa），烏東全境都處於空襲警報之下。【下一頁】

【09:50】俄羅斯國會延長男性入伍最高年齡最少5年，而最高級別軍官年齡上限達70歲。

【本港時間7月18日】

【10:50】烏軍東部軍區發言人Serhiy Cherevatyi則指出，俄軍在烏國東北部集結超過10萬人，出動逾900架坦克及多管火箭系統（MLRS）。【下一頁】

【05:29】澤連斯基表明，即將俄羅斯退出糧食出口協議，各方亦應繼續履行，指亞洲及非洲有權利享受糧食穩定。

【本港時間7月17日】

【18:00】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表明，中止參與黑海烏克蘭糧食出口協議與周一的克里米亞大橋遇襲無關。佩斯科夫指出，俄國對協議存有疑慮的部分未解除，遂決定終止參與。

【17:24】俄羅斯克里姆林宮宣布，俄方中止參與黑海糧食出口協議。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，因協議中與俄有關的部分至今未得到履行，協議實際上今日不再有效，與俄相關的協議部分落實後，俄方將立即重返協議。

【16:41】俄羅斯官媒周一（17日）報稱，俄羅斯反恐委員會稱烏軍利用無人機攻擊克里米亞大橋。俄羅斯調查委員會發表聲明，指烏克蘭特別行動機構為襲擊「幕後黑手」，已展開刑事調查。【下一頁】

【10:43】普京表明，如果烏克蘭使用集束彈，俄軍將採取相應措施回應。同時，他指烏軍反擊至今並無突破俄軍任何防線，直指反擊已經失敗。【下一頁】

【08:22】烏克蘭副防長Hanna Maliar指出，俄烏兩軍近日在烏東地區最少3處交戰，戰情十分激烈，並強調烏軍成功擊退俄軍。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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【俄烏戰爭】俄連續兩晚襲敖德薩 烏東全境響空襲警報

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