【俄烏戰爭】俄傳募兵不足 土國要求用戰機換支持（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續581日,美國有智庫指出,俄羅斯疑似招募新兵不利,但未打算組成全新突擊部隊。土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)明言,支持瑞典加入北約(NATO)的條件是美國提供戰機。

俄軍動員最少130萬,西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

2023年被指已有多達28萬人參軍

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯,吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計,俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計,至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬,估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000,但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢(9月25日)

【本港時間9月27日】

【11:23】戰爭研究所(Institute for the Study of War)指出,俄國媒體引述軍方消息指出,軍隊已積極招募新兵,但一直未能找到足夠兵力。俄軍據悉在招兵不力下,仍決定組建新突擊部隊,尋求在戰場取得突破。

【00:10】埃爾多安周二透露,如果美國兌現承諾向土耳其出售F-16戰機,土耳其國會亦會保持承諾,支持瑞典加入北約。

【本港時間9月26日】

【10:41】烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)表示,首批M1艾布蘭坦克已到達當地,將加強烏軍實力。美國官員透露,首批坦克數量為兩個排,即約8至10架。【下一頁】

【00:18】烏軍特別行動部隊聲稱,上周五(22日)導彈襲擊克里米亞半島俄國海軍總部時,順利擊斃多達34名軍官,當中包括黑海艦隊司令Viktor Sokolov。俄羅斯國防部未有確認消息,僅稱當日擊落5枚敵軍導彈,暫時一人失蹤。

【本港時間9月25日】

【12:45】俄羅斯別爾哥羅德(Belgorod)及庫爾斯克(Kursk)地區官員周一(25日)聲稱,當地遭受烏軍無人機襲擊。別爾哥羅德領袖指已擊落兩架無人機,但仍有部分私人房屋及政府行政建築受損。

【05:07】拉夫羅夫堅稱烏國的和平方案不可能實現,如果烏方堅持有關方案是談判條件,戰爭十分有可能需要在戰場解決。

