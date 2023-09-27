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【俄烏戰爭】俄傳募兵不足 土國要求用戰機換支持（持續更新）

環球政治 11:23 2023/09/27

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續581日，美國有智庫指出，俄羅斯疑似招募新兵不利，但未打算組成全新突擊部隊。土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）明言，支持瑞典加入北約（NATO）的條件是美國提供戰機。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 2023年被指已有多達28萬人參軍
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（9月25日）

【本港時間9月27日】

【11:23】戰爭研究所（Institute for the Study of War）指出，俄國媒體引述軍方消息指出，軍隊已積極招募新兵，但一直未能找到足夠兵力。俄軍據悉在招兵不力下，仍決定組建新突擊部隊，尋求在戰場取得突破。

【00:10】埃爾多安周二透露，如果美國兌現承諾向土耳其出售F-16戰機，土耳其國會亦會保持承諾，支持瑞典加入北約。

【本港時間9月26日】

【10:41】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，首批M1艾布蘭坦克已到達當地，將加強烏軍實力。美國官員透露，首批坦克數量為兩個排，即約8至10架。【下一頁】

【00:18】烏軍特別行動部隊聲稱，上周五（22日）導彈襲擊克里米亞半島俄國海軍總部時，順利擊斃多達34名軍官，當中包括黑海艦隊司令Viktor Sokolov。俄羅斯國防部未有確認消息，僅稱當日擊落5枚敵軍導彈，暫時一人失蹤。

【本港時間9月25日】

【12:45】俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）及庫爾斯克（Kursk）地區官員周一（25日）聲稱，當地遭受烏軍無人機襲擊。別爾哥羅德領袖指已擊落兩架無人機，但仍有部分私人房屋及政府行政建築受損。

【05:07】拉夫羅夫堅稱烏國的和平方案不可能實現，如果烏方堅持有關方案是談判條件，戰爭十分有可能需要在戰場解決。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

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