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【俄烏戰爭】二手德國坦克將援烏 西方料戰事陷困境（持續更新）

環球政治 11:03 2023/08/09

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續532日，有私人軍火企業透露，向歐洲某國出售多架德國二手「豹1」（Leopard 1）主戰坦克，相信半年內可能加入戰爭。多名西方官員表示，最新情報評估認為，烏軍重奪領土的機率漸變困難。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月8日）

【本港時間8月9日】

【10:51】私營國防企業OIP Land Systems行政總裁費斯盧伊斯（Freddy Versluys）表示，成功轉手49輛豹1坦克。外界猜測，買家為德國軍工企業萊茵金屬（Rheinmetall）。【下一頁】

【00:33】多位西方國家人員指出，烏軍反擊至今仍未能突破俄軍的防線，未來數周可能是取得進展的關鍵時期。但有官員認為，烏軍攻勢不太可能改變整體局勢。

【本港時間8月8日】

【18:00】波蘭邊境防衛隊日前已要求政府向接壤白俄羅斯地區再增兵1,000人，當地媒體指華沙政府已同意，惟未透露確實人數。

【10:47】烏克蘭國家安全局（SBU）指出，女子意圖在澤連斯基訪問南部尼古拉耶夫地區（Mykolaiv）時行刺，曾收集大量相關資訊。同時，SBU亦指控女子涉嫌幫助俄羅斯在南部進攻。【下一頁】

【07:55】兩枚俄軍導彈被指擊中烏克蘭東部城市Pokrovsk，導致最少8死31傷。多名外國記者透露，一間眾多記者下榻的酒店及一間記者經常聚集的餐廳亦被擊中。

【本港時間8月7日】

【10:35】烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）會後表示，各方就應如何建立合理及可持久和平作出有成果商討。歐盟消息人士另外聲稱，中國代表積極參與峰會，對舉行第3次會談保持正面。【下一頁】

【05:07】澤連斯基周日指美國及德國提供的先進愛國者（Patriot）及IRIS-T防空系統已證明高效，並取得重要成果。澤連斯基指烏軍過去一周順利阻擋部分俄軍攻勢，擊落65枚導彈及178架攻擊無人機等武器。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

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