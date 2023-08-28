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【俄烏戰爭】 俄戰機黑海上空攔截美軍無人機 烏擬視戰時貪腐為叛國罪（持續更新）

環球政治 10:48 2023/08/28

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續550日，俄羅斯聲稱於黑海上空成功攔截一架美軍無人機。另外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將向國會提交議案，倡議將戰爭時期的貪腐行為等同叛國罪。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約30萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約20萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（8月24日）

【本港時間8月28日】

【10:48】澤連斯基接受當地電視台訪問，透露已要求國會議員將貪腐等同戰時叛國罪對待，下周會將議案正式提交國會。【下一頁】

【04:27】俄羅斯聲稱派出一架戰機，於黑海上空成功攔截一架美軍無人機。據悉，這架無人機沒有突破俄羅斯國家邊界。

【本港時間8月27日】

【18:49】俄羅斯調查委員會周日（27日）表示，調查結果證實上周飛機墜毀遇難者的身份，與僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）相符，其餘死者的身份亦與航班名單上的姓名相符。

【16:19】普京簽署法令，下令瓦格納等私營兵團必須宣誓效忠俄羅斯，法令適用於在烏克蘭參與軍事活動、協助軍隊和在國土防禦部隊服役的所有人。【下一頁】

【11:13】烏克蘭兩架戰機於空中相撞，導致3名烏克蘭空軍機師身亡。

【本港時間8月26日】

【13:25】克里姆林宮證實，普京不會出席下月於印度舉行的20國集團（G20）峰會。

【12:30】俄羅斯傳媒指，可能有人一早在普里戈任的飛機上放置炸彈，而普里戈任的私人機師為主要嫌疑人，他無按計劃上機，反而乘搭另一飛機前往堪察加半島，現時下落不明。有報道引述美國的初步情報分析指，涉事私人飛機在內部爆炸後墜毀。

【10:45】克里姆林宮否認，總統普京與墜機事件有關，指有關講法絕對是謊言。調查人員指，已發現普里戈任私人飛機的飛行紀錄儀及10具遺體，將會分析遺傳基因確定身份，調查墜機原因。

【本港時間8月25日】

【10:50】俄國有媒體報稱，普里戈任左手無名指曾受傷斷裂，周三（23日）空難死者屍體中，正好有1人符合此特徵，確認普里戈任已死亡。【下一頁】

【02:26】烏克蘭媒體指克里米亞在周四早晨曾傳出爆炸及駁火聲，烏軍情報指部隊循水路登陸，並與俄軍交火，造成敵方人員受傷及武器裝備損毀，而且再次在克里米亞豎起烏克蘭國旗。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲

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