【恒大危機】恒大傳向深圳國企 洽售保險業務

外電引述知情人士稱，出現資金問題，仍然停牌的內地發展商中國恒大（03333）計劃將其保險子公司出售予一家國有公司。知情人士稱，深圳一家尚未明確的國有實體勢將接手恒大人壽保險有限公司，並在討論將其更名為海港人壽保險。消息指，包括價格、最終所有權結構等交易細節尚未敲定。恒大目前持有該壽險公司50％股權。

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【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

另外，受疫情封控政策結束影響，內地樓市於今年初出現短暫的晴天，但到了第二季便重回寒冬，活躍度急降。內媒引述專家意見指，為保持房地產市場恢復勢頭，更多增量政策舉措或醞釀出台，當局或繼續把降低購房門檻和購房成本放在首位，甚至將限售限購政策鬆綁擴大到核心一二線城市。克而瑞研究中心副總經理楊科偉表示，相比調控全面鬆綁的三四線城市，核心城市政策工具更充足，鬆綁的餘量更足；另一方面，核心一二線城市市場復甦動能在轉弱，且內部也存在分化行情，有進一步優化調控的必要。

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