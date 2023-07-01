【奧運電競周】阿里雲：引入雲計算AI促創新　參與推動可持續發展　展示電競技術能力

首屆奧運電競周日前在新加坡開辦，當中舉辦的奧運電競錦標賽（Olympic Esports Series）總決賽項目多達10個，包括射箭、棒球、跆拳道等。早前在多屆奧運盛事也有提供技術協助其進行數碼轉型的阿里雲，是次也在電競周展示電競相關的核心技術能力。

▲ 阿里雲在新加坡舉辦的首屆奧運電競周，展示一系列電競相關的核心技術能力。（張寶燕攝）

國際奧委會虛擬體育部主管（Head of Virtual Sport, International Olympic Committee）Vincent Pereira表示，來自全球60多個國家，共有130多名選手參加了是次的奧運電競錦標賽。Vincent Pereira形容，是次舉辦奧運電競周僅為起點，尚有「Learning curve」（發展及進步的過程），即仍要學習新事物，吸收知識及技能。而未來首要考量的是：

如何提高電競項目以及賽事的質素，以繼續舉辦相關活動，並且創造真正可帶來價值的賽事。

在加入的電競運動項目及數量方面，亦期望更加多元化，以及更具包容性，例如即使是「一些不太受歡迎的遊戲，也可為其創造一個新的舞台」。

▲ 國際奧委會虛擬體育部主管Vincent Pereira（張寶燕攝）

阿里巴巴集團戰略發展部總裁董本洪（Chris），阿里雲智能副總裁、企業雲服務總經理熊務真（William）均提到，通過其人工智能技術能力，以及引入雲計算等，可以在遊戲的創新和開發中發揮非常重要的作用。是次在新加坡奧運電競周，則主攻推動可持續發展目標。

「通義千問」接入業務 提升體驗

阿里雲近日推出的最新大型語言模型「通義千問」並表示會將模型接入阿里巴巴各種業務，包括電商、搜尋引擎、導航等，提升用戶體驗。談及能否借該AIGC（AI Generated content，生成式AI內容）能力，例如在未來奧運推動可持續發展目標上發揮更大的作用，William回覆指，這也是其正在努力的方向。大型語言模型通義千問可以根據通過訓練數據集來開發商用模型：

因此也可以想像，將大型語言模型應用在這些特定範疇之上。

▲ 阿里雲智能副總裁、企業雲服務總經理熊務真（張寶燕攝）



奧運轉播雲 總成本下降25%

此外，回顧以往奧運賽事，尤其在上屆東京奧運更因為疫情關係閉門作賽，需要推動奧運轉播方式數碼轉型。

Chris表示，其雲端解決方案奧運轉播雲「OBS雲」，「能夠減少27%場地人員和設備，令總成本下降25%。」

盡管場地人員減少，但是觀眾看到的內容更豐富，除了直播，還可以透過智能儲存滿足多元化內容渠道的需求，在線重複觀看以及下載直播內容用作後製短片等，藉此幫助國際奧委會，打造互動性更強、更具吸引力的奧運。

▲ 阿里巴巴集團戰略發展部總裁董本洪表示，上屆東京奧運使用其雲端解決方案奧運轉播雲，能夠減少27%場地人員和設備，令總成本下降25%。（張寶燕攝）

至於未來奧運，Chris認為除了將技術用於營運的核心系統、比賽管理系統等，還可討論如何利用數據平台來改善賽事管理，以及推動可持續發展。

▲ 包括利用阿里雲打造的虛擬實境（VR）乒乓球比賽，透過提供端到端數據傳輸加密、全球網絡覆蓋和超低延遲，為全球玩家帶來身臨其境的遊戲體驗。（張寶燕攝）

▲ 阿里雲目前亦有幫助新加坡南洋理工大學擴大部署兩款專為長者設計的遊戲。（張寶燕攝） ▼ 點擊圖片放大

記者：張寶燕 新加坡直擊

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