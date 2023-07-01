【奧運電競周】阿里雲：引入雲計算AI促創新　參與推動可持續發展　展示電競技術能力

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首屆奧運電競周日前在新加坡開辦，當中舉辦的奧運電競錦標賽（Olympic Esports Series）總決賽項目多達10個，包括射箭、棒球、跆拳道等。早前在多屆奧運盛事也有提供技術協助其進行數碼轉型的阿里雲，是次也在電競周展示電競相關的核心技術能力。
國際奧委會虛擬體育部主管（Head of Virtual Sport, International Olympic Committee）Vincent Pereira表示，來自全球60多個國家，共有130多名選手參加了是次的奧運電競錦標賽。Vincent Pereira形容，是次舉辦奧運電競周僅為起點，尚有「Learning curve」（發展及進步的過程），即仍要學習新事物，吸收知識及技能。而未來首要考量的是：
如何提高電競項目以及賽事的質素，以繼續舉辦相關活動，並且創造真正可帶來價值的賽事。
在加入的電競運動項目及數量方面，亦期望更加多元化，以及更具包容性，例如即使是「一些不太受歡迎的遊戲，也可為其創造一個新的舞台」。
阿里巴巴集團戰略發展部總裁董本洪（Chris），阿里雲智能副總裁、企業雲服務總經理熊務真（William）均提到，通過其人工智能技術能力，以及引入雲計算等，可以在遊戲的創新和開發中發揮非常重要的作用。是次在新加坡奧運電競周，則主攻推動可持續發展目標。
「通義千問」接入業務 提升體驗
阿里雲近日推出的最新大型語言模型「通義千問」並表示會將模型接入阿里巴巴各種業務，包括電商、搜尋引擎、導航等，提升用戶體驗。談及能否借該AIGC（AI Generated content，生成式AI內容）能力，例如在未來奧運推動可持續發展目標上發揮更大的作用，William回覆指，這也是其正在努力的方向。大型語言模型通義千問可以根據通過訓練數據集來開發商用模型：
因此也可以想像，將大型語言模型應用在這些特定範疇之上。
奧運轉播雲 總成本下降25%
此外，回顧以往奧運賽事，尤其在上屆東京奧運更因為疫情關係閉門作賽，需要推動奧運轉播方式數碼轉型。
Chris表示，其雲端解決方案奧運轉播雲「OBS雲」，「能夠減少27%場地人員和設備，令總成本下降25%。」
盡管場地人員減少，但是觀眾看到的內容更豐富，除了直播，還可以透過智能儲存滿足多元化內容渠道的需求，在線重複觀看以及下載直播內容用作後製短片等，藉此幫助國際奧委會，打造互動性更強、更具吸引力的奧運。
至於未來奧運，Chris認為除了將技術用於營運的核心系統、比賽管理系統等，還可討論如何利用數據平台來改善賽事管理，以及推動可持續發展。
記者：張寶燕 新加坡直擊
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