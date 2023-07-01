翠華去年度虧轉盈賺6058萬元 擬加快進軍大灣區核心城市

連鎖餐廳營運商翠華(01314)宣布，去年度虧轉盈賺6,058萬元，不派末期息。同期收益約為8.45億元，較對上一年度減少約14.9%。收益減少主要由於疫情於中國內地及香港爆發。集團於香港、澳門、中國內地及新加坡經營合共79間餐廳。

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本港業務方面，中港兩地 出行已全面恢復正常，吸引內地旅客到訪香港，繼而令食客人數有所增加。受香港社會全面復常帶動，然而在短期內，優質人才的競爭更為激烈及餐飲業的 勞動力市場供應將更為緊張。因此，自本年度第四季起，本集團已加大力度物 識優質人才支持本集團業務以應付中港兩地出行的全面恢復。內地業務方面，隨著全國放寬COVID-19限制，餐飲業因而出現復甦跡象。本集團亦 已加入抖音平台以增強我們的品牌知名度，並繼續利用資訊科技提升服務質素及效率。在發展戰略上，集團根據不斷變化的經營環境進行合理調整。年內，集團因租賃協議到期而關閉五間門店，並在全球最大的免稅城市海口開設一間餐廳。

翠華表示，會積極開拓平台及開發新品牌，並探索其他新型業務模式，保持靈活市場應對，務求以多管齊下的方式配合顧客消費模式的轉變。另外，集團加快進軍海外市場及大灣區核心城市的速度，並加強營銷力度，以擴展客源。翠華亦將善用與新加坡珍寶的戰略夥伴關係，繼續審慎尋求在新加 坡及其他東南亞地區發展的機會。

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