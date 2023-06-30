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【業績︱餐飲股】翠華去年度轉賺6057.8萬元　不派末期息

股市 23:10 2023/06/30

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翠華去年度轉賺6057.8萬元　不派末期息

翠華控股 （01314） 截至3月底止，全年虧轉盈，錄得純利6057.8萬元，對上一財年虧損1.2億元，不派末期息。期內，翠華錄得2055.7萬元政府補貼。

期內，收益按年跌14.9%至8.5億元，其中，香港收益跌4.6%至4.7億元，內地收益跌25.2%至3.7億元。

截至3月底止，在香港有34間店，按年增加1間，內地有減少4間至39間，澳門有3間，新加坡有3間。

展望未來，集團指，會積極開拓平台及開發新品牌，並探索其他新型業務模式，保持靈活市場應對，務求以多管齊下的方式配合顧客消費模式的轉變。另外，集團將加快進軍海外市場及大灣區核心城市的速度，並加強營銷力度，以擴展客源。

除了重整餐廳網絡及拓展業務版圖外，集團亦將積極推廣外賣服務，進一步加強送餐業務，並推出多項營銷推廣宣傳吸引更多顧客。

集團指，將重點發展位於大灣區核心城市的新餐廳， 並推行在每個地區開設一間旗艦店及多間餐廳以「翠華Express」為品牌的策略。

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編輯：袁諾曦

港股 翠華控股（01314）
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