▲ 【虛擬資產】美SEC據報認為現貨比特幣ETF備案文件欠清晰

有外電引述知情人士指，美國證交會（SEC）認為，資管公司近期提出一系列現貨比特幣（Bitcoin）ETF申請文件不夠清晰和全面。報道指，SEC已告知代表貝萊德（BlackRock，美：BLK）及富達（Fidelity）等資產管理公司提交備案的納斯達克（美：NDAQ）及芝加哥期權交易所（CBOE）文件存在不足之處。

報道提到，相關申請文件沒有提供有關「監視共享協議」的足夠細節，包括將使用哪個現貨比特幣交易所，資產管理公司可以更新其申請並重新提交備案文件。過去幾年，SEC已拒絕了數十宗現貨比特幣 ETF 申請，當時SEC表示，這些文件均不符合旨在防止欺詐和操縱行為以及保護投資者和公共利益的標準。

消息拖累比特幣跌1.3%，報30159美元，以太幣（Ethereum）跌0.14%，報1854美元。

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編輯：李哲毅