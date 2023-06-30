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日清1150萬美元 收購及注資越南業務

股樓投資 23:26 2023/06/30

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日清食品(01475) 宣布，集團與母公司日清日本的全資附屬公司Nissan Asia 訂立資本轉讓協議，同意購買指定投入資本，代價約950萬元（美元．下同）；及公司已同意，於收購事項完成後向日清越南注資200萬元。公司就收購事項及注資應付的總代價約1,150萬元。此外，集團已與日清越南訂立總供應協議及總採購協議，據此，集團已同意分別向日清越南供應供應產品，並自其採購採購產品。總供應協議及總採購協議的期限均自2023年7月1日至2025年12月31日，於遵守上市規則適用規定下，可於到期後再續訂3年。

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【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法  

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

集團表示，日清越南的主要活動包括製造、進口及出口即食麵。日清越南向集團及日清日本集團出口其即食麵。於公告日期，其由賣方全資擁有。收購事項及注資完成後，日清越南將分別由日清食品及賣方持有67%及33%股權， 並成為集團的非全資附屬公司，而其財務業績將併入集團的財務業績。

日清食品指出，越南的即食麵市場於2019年 至2022年期間經歷大幅增長。於疫情後消費者更注重健康，並已建立選擇優質即食麵產品的趨勢。公司認為，該趨勢將得以延續，故越南的優質即食麵市場將有大量擴張的機會。 認為收購事項讓公司獲得對日清越南的控制權，從而擴大集團業務的地域組合， 並可更靈活 部署集團於越南的生產能力，以應對不斷增長的市場需求與不斷變化的商業環境。注資將加強日清越南的即食麵生產、銷售及分銷能力。此外，公司可將源自 香港及中國內地業務的人力資源、專業知識與經驗投資於日清越南，從而加快業務增長，並利用越南即食麵市場的長期增長趨勢，提高集團整體收入及盈利能力。預計收購後，集團將能夠利用日清越南的生產能力，加強集團整體生產能力並改善成本效益，從而令集團若干適合在日清越南生產的即食麵產品保持具競 爭力的價格。

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撰文 : 李尚毅

日清食品（01475） 港股

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