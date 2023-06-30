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【餓「新」嘗啖＠iM網】順德名饌 人間至味是清歡

名人薈萃 22:40 2023/06/30

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前陣子錯過了友人的順德美食團，一直耿耿於懷。
猶記得那年我們和數位順德菜大廚一起驅車往順德覓食，食足三日兩夜，餐餐美食為伴，有大魚有肉，也有地道小吃，名菜如順德魚生、均安蒸豬、野雞卷、水蛇片、炆大鱔、鳯城田杯雞、煎焗魚咀等日日吃不停，就連一客陳村粉、一碗雙皮奶，都能吃出滋味，叫人動容。那種狂歡肆意大飽口福，去過這一次，就徹底被順德菜征服。

順德地處珠三角腹地，是出名的魚米之鄉，相信大家都聽說過：食在廣州，廚出鳯城（順德）。順德菜至今已有二千多年歷史，起源於秦漢，經歷千年的發展，精益求精，最是擅長用各類的河鮮，講究保留食材原味，曾聽過最對順德菜最高的讚美——人間至味是清歡，一點也沒有誇張，順德菜清淡香脆，風格鮮明，可以說，他們對美食的執著彷彿刻在骨子裏，食材要新鮮，做法要傳統、想法要創新，菜色要好吃，是順德師傅的終極追求。或許是去不成這美食團，忽然對順德菜念念不忘，得不到，總是最好。

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這天有朋友約去帝苑軒吃順德菜，二話不說立馬答應，去不了順德，來客順德菜，也是一種滿足，更何況帝苑軒的何偉成師傅一手順德菜甚是了得。

白鱔是我其中一種最愛的一種魚，吃起來少刺多肉，豐膄爽脆，那種牙齒咬下去又被彈回來的感覺，甚是奇妙。這天的頭抽煎焗大鱔，甫端上枱已聞得頭抽焦香撲鼻，入口外脆內嫩肉彈牙，魚香中又有醬油香，味蕾沉浸在鮮香豐美的口感中，甚是享受。此外，還吃了一些帝苑軒的經典點心，總算補償了沒上順德的缺憾。

先來一客百吃不厭的大良魚蓉魚雲羹。拆食，是順德人食魚的八法之一，這羹做來一點不易，盡是師傅心機。手拆出滑溜鯇魚腩肉和魚雲，拌以雪耳、絲瓜、蛋白及豆腐等，再混入魚湯，足料美味，口感綿密爽滑，吃魚不見魚形，充分體現了這道菜的粗料精作。

再來是大良野雞卷伴欖仁蝦仁，前者甘脆酥香，焦香味美，肥而不膩，後者清淡爽口，二者絶配，宜酒宜茶。
沙薑蔥油大扇雞，亦相當出色，扇雞體積較大，肉嫩油香，配以自家秘製的蔥油、生薑、醬油等調味，色澤金黃，清鮮醇厚，皮爽脆肉嫩滑，尤其在悶熱的夏天，吃得甚是賞心悅目對胃口。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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