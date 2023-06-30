▲ 【內房危機】中國奧園延遲出售29.9%奧園健康最後截止日期 調整尾數付款條款

中國奧園 （03883） 宣布，就2.56億元出售29.9%奧園健康 （03662） 交易與買家南粵星橋基金訂立補充協議，延長最後截止日期至9月底，從交易先決條件中刪除南粵星橋內部重組，以及奧園健康復牌，並由先決條件「目標公司已向聯交所提交有關奧園健康生活股份在聯交所恢復買賣的公告以供預審」取代，同時調整19.98億元尾數的存入期限。

買方南粵星橋已向賣方中國奧園支付500萬元按金，原本協議要求，在完成出售交易後，會將已存入託管代理的5620萬元悉數發放予賣方，並將尾數2.00億支付至賣方指定的銀行賬戶。

今次中國奧園與南粵星橋調整付款條款，買方南粵星橋會在7月15日或之前再向託管代理存入9740萬元，完成交易當日，買賣雙方共同指示託管代理向賣方悉數發放1.49億元的託管金額； 及自完成日期起3個月內，買方須將餘額1.02億支付至賣方指定的銀行賬戶。

中國奧園指出，補充協議之條款令公司更具靈活性，亦認為補充協議之條款乃一般商業條款，屬公平合理，符合公司及股東整體最佳利益。

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編輯：李哲毅