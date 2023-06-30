▲ 【網絡熱話】網民狂收不明FaceTime來電 接聽可能墮騙案失兩重要資料

蘋果（Apple，美：AAPL）用戶經常使用FaceTime 與親朋戚友視像通話，不過，近日不乏網民宣稱，收到來歷不明FaceTime視像通話要求，懷疑是詐騙電話。現時如果要撥打FaceTime ，只需要有對方的手機號碼或電郵地址，很多網民收到由不知名電郵地址打來FaceTime，網域包括ilcloud.com、live.se、abv.bg、optonline.net等，部分網民曾接下來歷不明FaceTime通話，發現內容為色情廣告。

不過，早於2017年內地已發生類似情況，大量蘋果iPhone用戶收取不明FaceTime通話，接通後對方一直處於黑色狀態，而自己樣子卻呈現到手機屏幕上。當時騰訊官方發微博提醒，騰訊手機管家安全團隊已經收到用戶的相關舉報，而且發現接通FaceTime會出現錄製用戶臉部影片的風險，一旦被詐騙份子利用可用詐騙，比如人臉識別，熟人詐騙等。

三方法封鎖或關閉FaceTime

騙徒手法層出不窮，如果用戶遭到FaceTime，可以在FaceTime封鎖對方的手機號碼，或者關閉FaceTime功能。

1）打開iPhone的「設定」，選擇「FaceTime」，點擊「封鎖的聯絡人」，選取「新增…」，加入要封鎖的對象。

2）打開「通話紀錄」，點擊不明FaceTime 通話請求右邊的「i」按鈕，向下捲動，點一下「封鎖此來電者」，然後點一下「封鎖聯絡人」。

3）打開iPhone的「設定」，選擇「FaceTime」，直接關閉FaceTime功能。

相關文章：

【AAPL】花旗：蘋果股價有能力再升30% 市場低估毛利率擴張潛力、關注Vision Pro生態

【AAPL】蘋果市值再創新高 距3萬億美元僅一步之遙

編輯：李哲毅