主動劈價求售　前後減逾百萬　康怡花園三房888萬售

中原地產楊文傑透露，市場焦點繼續集中於一手市場，交投氣氛淡靜，部份業主更主動下調價格以吸引買家，鰂魚涌康怡花園G座中層04室成交，單位實用面積596平方呎，採三房間隔，享東南山景。業主原先叫價1,000萬元，見近日買家主動性較低故下調至950萬元，最新以888萬元沽出，平均實用呎價14,899元。

楊文傑指，買家為用家，見單位間隔實用，議價後感合適即拍板入市。據了解，原業主則於1995年3月以368萬元買入單位，持貨28年，是次易手賬面可賺520萬元，單位升值約1.4倍。

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