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【大行點睇】各大券商對太古賣可樂點睇？ 呢間行轉軚上調評級至買入 目標價睇68元

股樓投資 21:05 2023/06/30

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太古（A股：00019，B股：00087）以逾300億港元出售美國可口可樂業務予大股東太古集團，太古A股價最高曾彈至62.6元，一眾券商發表報告，不過看法各異，當中以里昂轉軚最大，把太古A評級由「跑輸大市」上調至「買入」，目標價由65元上調至68元，也是暫時市場最牛。

里昂報告指出，太古A完成向母企出售美國可口可樂業務後，或將會派發117億元特別股息，其特別股息率達14厘。該行預計，該交易或於今年底完成，並將公司在2024至25年基本利潤預測下調9%至11%，同時將目標價由65元上調至68元，評級由「跑輸大市」升至「買入」。

大行對太古A最新評級及目標價

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美銀則認為，投資者對太古A出售可樂決定反應正面，派發股息有助釋放價值，但隨著出售交易後，太古A的盈利將更偏向地產業務，變得與子公司太古地產（01972）的區別更小，該行看好估值更吸引的太古地產，同時維持太古A「中性」評級，目標價65元。

高盛指出，太古A仍然是該行在香港股票覆蓋範圍的首選，香港及內地因零售業和航空業重新開放而受到影響，故潛在有上漲空間；與同業相比，太古A更願意以回購及特別股息的方式，向股東回饋利益。該行維持太古A「中性」評級，目標價84元。

同場加映：【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

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記者：李兆明

 

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太古股份公司 B（00087） 太古股份公司 A（00019） 可口可樂 大行報告 港股 目標價 太古地產（01972）

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