【iCloud 加價】Apple調整iCloud價格　英國等多個地區均受影響

▲ Apple近日在多個國家上調iCloud服務的費用，有外媒推測是由於外幣匯率變動的緣故。

就在蘋果（Apple）的股價在周三（28日）創新高，市值逼近3萬億美元時，其iCloud服務的訂閱費用卻悄悄上漲，漲幅平均達25%，部分地區甚至高達29%，引起用戶不滿。

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根據《Techlusive》報道，iCloud在英國、波蘭、羅馬尼亞、沙地阿拉伯、阿聯酋、南非、瑞典、坦桑尼亞、土耳其等多個地區的收費均有上漲。而iCloud+的價格則維持不變。

以英國為例，最基本50GB容量的iCloud訂閱費用，由原本的每月0.79英鎊（約7.8港元），調整至0.99英鎊（約9.8港元）；200GB容量則從原本2.49英鎊（約24.68港元）增至2.99英鎊（約29.6港元）；2TB容量版本更從原本的6.99英鎊（約69.2港元），增加至8.99英鎊（約89港元）。

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《Techlusive》估計，這次的價格調整可能是由於外幣匯率變動而導致的。而Apple則並未透露此次上調特定地區iCloud服務費用的原因，同時也未透露接下來是否會針對更多國家地區服務調整訂閱價格。

而目前香港的iCloud服務仍然保持在50GB每月$8、200GB每月$23、2TB每月$78，並未有受此次加價影響。

責任編輯：王愷楹

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