【商場消息】Mikiki與文創品牌抱抱犬合辦寵物生活祭

新鴻基旗下商場新蒲崗Mikiki，與本地文創品牌TORODODO抱抱犬合作，由7月3日起一連4個星期，為各位寵物主人舉辦港式文化特色室內寵物生活祭，首次推出寵物版地道美食，包括：格仔餅、雞蛋仔、蛋撻、菠蘿包、奶茶，以及燒賣、牛肉及魚蛋等，更嚴選近20家人氣寵物生活品牌，讓毛孩與主人於炎炎夏日歎住冷氣逛市集。

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本地插畫TORODODO抱抱犬以一隻潮流掛帥的哥基狗作藍本，其一系列港式茶餐廳及點心插畫與今次寵物生活祭主題相配合。活動期間場內將設有TORODODO抱抱犬Q爆懷舊茶餐廳打卡位，還有限量插畫作品銷售，為大家帶來夏日陽光氣息！

Mikiki精心挑選多間人氣寵物品牌，包括Fluffy Boss花弗波士推出Mikiki限定Tea Set（奶茶配蛋撻及Cappuccino配拿破崙千層）；以及Happy Dog Farm推出寵物版點心Set（魚蛋、燒賣及牛肉球）。其他特色品牌包括：RUFF & FETCH一站式毛孩用品、Mr. Organic寵物護理產品、迷仔瘋乾手工寵物風乾零食、Dots.hk寵物服飾及清潔護理產品及皇室貴寵天然寵物保健品。

生活品牌方面，Mikiki邀得YOURS動物系文青風首飾、園地茶人台灣沉香茶及高山茶、其奧手工花生糖、Q-Mart無酒精飲品及健胃涼果小食、Cocoberry 100%香港製造雪糕球等等。此外，Mikiki商戶一田百貨及偉成洋酒亦會參與是次市集，並搜羅各式特色產品，務求讓大家與毛孩一同食買玩，度過暢爽週末。

MIKIKI x 抱抱犬。寵物生活祭

日期：3/7/2023 至 30/7/2023

時間：11:30am – 9pm

地點：Mikiki地下中庭

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責任編輯：李智賢

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