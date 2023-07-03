  • 30°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場消息】Mikiki與文創品牌抱抱犬合辦寵物生活祭

商業 10:00 2023/07/03

分享：

分享：

新鴻基旗下商場新蒲崗Mikiki，與本地文創品牌TORODODO抱抱犬合作，由7月3日起一連4個星期，為各位寵物主人舉辦港式文化特色室內寵物生活祭，首次推出寵物版地道美食，包括：格仔餅、雞蛋仔、蛋撻、菠蘿包、奶茶，以及燒賣、牛肉及魚蛋等，更嚴選近20家人氣寵物生活品牌，讓毛孩與主人於炎炎夏日歎住冷氣逛市集。

【中國旅客】Agoda與飛豬合作　優惠價供應全球360多萬個房源

本地插畫TORODODO抱抱犬以一隻潮流掛帥的哥基狗作藍本，其一系列港式茶餐廳及點心插畫與今次寵物生活祭主題相配合。活動期間場內將設有TORODODO抱抱犬Q爆懷舊茶餐廳打卡位，還有限量插畫作品銷售，為大家帶來夏日陽光氣息！

Mikiki精心挑選多間人氣寵物品牌，包括Fluffy Boss花弗波士推出Mikiki限定Tea Set（奶茶配蛋撻及Cappuccino配拿破崙千層）；以及Happy Dog Farm推出寵物版點心Set（魚蛋、燒賣及牛肉球）。其他特色品牌包括：RUFF & FETCH一站式毛孩用品、Mr. Organic寵物護理產品、迷仔瘋乾手工寵物風乾零食、Dots.hk寵物服飾及清潔護理產品及皇室貴寵天然寵物保健品。

生活品牌方面，Mikiki邀得YOURS動物系文青風首飾、園地茶人台灣沉香茶及高山茶、其奧手工花生糖、Q-Mart無酒精飲品及健胃涼果小食、Cocoberry 100%香港製造雪糕球等等。此外，Mikiki商戶一田百貨及偉成洋酒亦會參與是次市集，並搜羅各式特色產品，務求讓大家與毛孩一同食買玩，度過暢爽週末。

MIKIKI x 抱抱犬。寵物生活祭

日期：3/7/2023 至 30/7/2023
時間：11:30am – 9pm
地點：Mikiki地下中庭

【資源回收】GSMA新計劃回收舊手機稀土　足夠生產1,000萬台電動車電池

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】星巴克加速開店步伐　增寵物友善分店塑形象
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港展覽】運動消閒+零食展　展商冀消費券帶動人流及銷售
2023/06/29
【香港展覽】運動消閒+零食展　展商冀消費券帶動人流及銷售
【經貿關係】CEPA簽署20年　港府將辦慶祝活動
2023/06/29
【經貿關係】CEPA簽署20年　港府將辦慶祝活動
【疫後旅行】英國旅遊套票價格飇升　頭5目的地貴12%
2023/06/29
【疫後旅行】英國旅遊套票價格飇升　頭5目的地貴12%
【試食到飽】日清計劃今年在中國舉辦3萬場試食促銷
2023/06/29
【試食到飽】日清計劃今年在中國舉辦3萬場試食促銷

你可能感興趣

【香港展覽】運動消閒+零食展　展商冀消費券帶動人流及銷售
21:27 2023/06/29
【香港展覽】運動消閒+零食展　展商冀消費券帶動人流及銷售
【經貿關係】CEPA簽署20年　港府將辦慶祝活動
17:59 2023/06/29
【經貿關係】CEPA簽署20年　港府將辦慶祝活動
【疫後旅行】英國旅遊套票價格飇升　頭5目的地貴12%
14:09 2023/06/29
【疫後旅行】英國旅遊套票價格飇升　頭5目的地貴12%
商場活動 美食 寵物護理 Mikiki 商場 市集 新蒲崗 新地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【疫市開店】小米香港再開新店　荃灣廣場設2000呎專賣店
【疫市開店】小米香港再開新店　荃灣廣場設2000呎專賣店
【輻射超標】日本將排核污水　餐廳恐生意插水5成
【輻射超標】日本將排核污水　餐廳恐生意插水5成
【香港進出口】5月出口和進口貨值按下跌15.6%和16.7%　跌幅較預期大
【香港進出口】5月出口和進口貨值按下跌15.6%和16.7%　跌幅較預期大
【零售調查】港商望拓澳加市場　消費者期望個人化折扣
【零售調查】港商望拓澳加市場　消費者期望個人化折扣
【急凍速遞】順豐香港進軍冷運業務　全港100多個地點可自提急凍貨品
【急凍速遞】順豐香港進軍冷運業務　全港100多個地點可自提急凍貨品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款