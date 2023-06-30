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【貨幣統計】金管局：5月港元存款跌0.7%　首五個月升1.5%

宏觀解讀 19:02 2023/06/30

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【貨幣統計】金管局：5月港元存款跌0.7%　首五個月升1.5%

金管局發表5月份貨幣統計數字，認可機構的存款總額按月下降0.9%，其中港元存款及外幣存款分別下降0.7%及1.1%，金管局稱，主要反映企業資金流動，由年初截至5月底計，存款總額下降0.3%，港元存款則上升1.5%。

港元定期存款規模繼續高企，金管局最新數字顯示，5月份港元定期存款達到3.85萬億，按月增0.7%，按年增55.2%，佔港元存款50.8%。

人民幣方面，香港人民幣存款在5月份上升7.1%，於5月底為8,917億元人民幣，主要反映企業資金流動；跨境貿易結算的人民幣匯款總額於五月份為9,773億元人民幣，而4月份為7,253億元人民幣。

5月份貸款與墊款總額下跌0.6%，由年初截至五月底計下跌0.5%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在5月份分別下跌0.2%及1.8%。由於港元存款的跌幅較港元貸款的跌幅大，港元貸存比率由四月底的88.7%，上升至5月底的89.1%。

5月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.7%，與去年同期比較均上升1.0%。5月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.9%，與去年同期比較下跌19.9%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於5月份均下跌0.9%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.5%。

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編輯：李哲毅

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