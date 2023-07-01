老翁疑因越戰嚴重失眠 60多年未瞓過 靠兩樣嘢補充精力

越南80歲老翁Thai Ngoc多年來受嚴重失眠困擾，自稱60多年來從未成功入睡，就連親友鄰居都未見過他睡覺。但老翁每日仍可工作10多個小時，他更透露全靠兩種飲品來補充精力。

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外國YouTuber Drew Binsky拍片講述老翁的經歷，Thai Ngoc聲稱他童年時曾離奇發燒，導致他無法入睡，自此一直失眠60多年。

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他每日下田工作，晚上則負責釀酒，幾乎每日24小時無間斷工作。據悉，親戚、朋友甚至鄰居都未曾見過他睡覺。他表示，飲用綠茶和米酒是他每日工作的主要精力來源。

Thai Ngoc對上一次閉眼成功進睡約在數十年前，他甚至無法記起具體是何時。據親戚所指，Thai Ngoc在越戰時手部受傷，一度迫切希望小睡片刻，但始終無法進睡。

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Drew Binsky嘗試與Thai Ngoc共度一晚，發現對方在凌晨4點左右有躺下來嘗試睡覺，但依然失眠。

Drew Binsky估計Thai Ngoc無法進睡，可能是越戰造成的創傷後遺症（簡稱PTSD，又稱創傷後壓力症）所致。

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責任編輯：鄭錦玲