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OpenAI對手Inflection AI籌13億美元 微軟Nvidia有份

環球政經 18:47 2023/06/30

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由Mustafa Suleyman和Reid Hoffman共同創辦的初創企業Inflection AI，已由包括微軟（MSFT）和Nvidia（NVDA）在內的投資者手上，籌集13億美元。 

Inflection AI專注於開發面向消費者的人工智能（AI）產品，被認為是OpenAI的一個主要競爭對手。公司的聊天機器人Pi利用生成性AI與用戶對話，提供資訊和執行任務。

《路透》引述消息人士指，這項投資令成立一年的Inflection的估值達40億美元。這筆資金將主要用於提高計算能力和開發更強大的基礎模型。

微軟是Inflection和OpenAI的支持者，與Nvidia、Reid Hoffman、Bill Gates和前Google行政總裁Eric Schmidt一起，參與此輪融資。

 

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撰文 : 林斯凱

比爾蓋茨 Google 人工智能 美元 NVIDIA 美股 經濟 美國

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