OpenAI對手Inflection AI籌13億美元 微軟Nvidia有份

由Mustafa Suleyman和Reid Hoffman共同創辦的初創企業Inflection AI，已由包括微軟（MSFT）和Nvidia（NVDA）在內的投資者手上，籌集13億美元。

Inflection AI專注於開發面向消費者的人工智能（AI）產品，被認為是OpenAI的一個主要競爭對手。公司的聊天機器人Pi利用生成性AI與用戶對話，提供資訊和執行任務。

《路透》引述消息人士指，這項投資令成立一年的Inflection的估值達40億美元。這筆資金將主要用於提高計算能力和開發更強大的基礎模型。

微軟是Inflection和OpenAI的支持者，與Nvidia、Reid Hoffman、Bill Gates和前Google行政總裁Eric Schmidt一起，參與此輪融資。

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