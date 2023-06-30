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傳美國FTC將對亞馬遜提反壟斷訴訟 針對其核心業務

環球政經 18:00 2023/06/30

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《彭博》報道指，美國聯邦貿易委員會（FTC）正準備於未來幾周內，對亞馬遜（AMZN）提出重大反壟斷訴訟，主要針對其核心網上市集業務。

據道，起訴內容包括亞馬遜涉嫌利用其權力，偏袒利用其物流服務商家，而懲罰那些不利用物流服務的商家。

聯邦貿易委員會已經就該訴訟準備了幾個月，並希望在8月份潛在的人事變動之前提交。FTC主席Lina Khan不太可能接受妥協，或會尋求重組公司，盡管亞馬遜大機會會上訴。

Khan被任命為聯邦貿易委員會主席後，拜登政府加強了對大科技公司的審查，目前正起訴Google、Meta Platforms（META），並對蘋果（AAPL）進行調查。亞馬遜因為Khan對該公司的公開聲明而要求Khan回避，但她繼續領導此案。

 

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雖然兩位法官已裁定，Khan在聯邦法院案件中的參與是可接受的，但FTC可能會選擇在聯邦法院提起訴訟，以避免因利益沖突而進行漫長的訴訟。

亞馬遜高管與包括Khan在內的FTC委員之間的最後會議尚未安排。

亞馬遜和FTC都拒絕就此事發表評論。

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撰文 : 林斯凱

Meta 壟斷 任命 拜登 法官 Google 競爭條例 貿易 美股 經濟

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